Postavila je nadzorne kamere na kuću pa ostala zgrožena zahtjevom svog susjeda: 'Mislila sam da se šali'

Mnogi ljudi postavljaju sigurnosne kamere kako bi se osjećali sigurnije u vlastitom domu. Dok se neki odlučuju za klasični CCTV sustav, drugi koriste pametne kamere na ulaznim vratima kako bi znali tko im prilazi. No, jedna je žena doživjela neugodno iznenađenje – kamere su dovele do sukoba sa susjedom koji je iznio posve neočekivan zahtjev.

U objavi na Redditu, anonimna korisnica podijelila je iskustvo sa susjedom koji je tražio da promijeni kutove nadzornih kamera – i to ne zbog vlastite privatnosti, već zato što je želio da njegova kuća također bude pod nadzorom. "Zamolio me da preusmjerim nekoliko kamera tako da snimaju i njegovu kuću", napisala je korisnica, "Mislila sam da se šali, pa sam se nasmijala. Nažalost, bio je ozbiljan. Čak je inzistirao kad sam odbila".

Nakon što je odbila ispuniti njegov zahtjev, susjed joj je zaprijetio da će je prijaviti nadležnim tijelima. Zatečena, odlučila je potražiti savjet zajednice na forumu. Nije prošlo dugo, a sukob je eskalirao. Drugi susjed obavijestio ju je da se muškarac, ljut zbog cijele situacije, povukao iz lokalne inicijative Susjedske straže.

"Rekao je da više ne osjeća kako susjedi međusobno paze jedni na druge", napisala je žena, "i da će ubuduće paziti samo na vlastita leđa". U kasnijoj objavi, žena je otkrila da je kontaktirala svoje stambeno vijeće (HOA) kako bi provjerila je li napravila išta protivno pravilima. Dobila je odgovor da nije prekršila nijedno pravilo, te da ima puno pravo snimati vlastitu imovinu. Ipak, savjetovali su joj da, ako je moguće, ograniči vidljivost drugih kuća.

Komentari korisnika bili su gotovo jednoglasni – zahtjev susjeda bio je neprimjeren. "Ah, susjed s osjećajem prava", komentirao je jedan korisnik, "Želi sigurnosne kamere – ali da ih netko drugi plati". Drugi je upozorio na ozbiljne posljedice takvog zahtjeva: "Pristup vašem sustavu ugrozio bi vašu privatnost i sigurnost. Mogao bi vidjeti kada primate pakete, čak ih i ukrasti, a zatim izbrisati snimku. Čak bi i osobni detalji iz vašeg života mogli završiti na internetu".