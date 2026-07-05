Ovo omiljeno piće može pomoći u snižavanju kolesterola, tvrde stručnjaci

Dok većina Hrvata dan započinje šalicom kave, znanstvenici sve češće ističu na dobrobiti svakodnevnog čaja. Rezultati istraživanja pokazuju da bi četiri šalice dnevno mogle pridonijeti regulaciji krvnog tlaka, snižavanju kolesterola i smanjenju rizika od srčanog i moždanog udara.

Znanstvenik dr. Tim Bond smatra da velik broj ljudi nije svjestan koliko čaj može pridonijeti očuvanju zdravlja onih koji ga svakodnevno konzumiraju. „Novo istraživanje objavljeno u časopisu Frontiers in Nutrition pokazuje da čaj obiluje polifenolima te potvrđuje jasne prednosti svakodnevnog ispijanja čaja za zdravlje srca“, rekao je. Dodao je kako se novi rezultati nadovezuju na brojna ranija istraživanja koja povezuju redovitu konzumaciju čaja s povoljnijim vrijednostima kolesterola i krvnog tlaka te manjom upalom u organizmu. Iako postoje brojni znanstveni dokazi, velik broj ljudi i dalje ne povezuje čaj s dobrobitima za zdravlje srca, regulaciju šećera u krvi ili održavanje tjelesne težine.

Zanimljivi rezultati zabilježeni su i u istraživanju koje je proučavalo prehrambene navike i njihov utjecaj na rizik od srčanog i moždanog udara. Pokazalo se da su osobe koje su se hranile prehranom bogatom proteinima, uz nekoliko šalica zelenog čaja dnevno, imale manji rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Najizraženiji učinak uočen je kod žena. Liječnica opće prakse Nisa Aslam smatra da se koristi takve prehrane mogu objasniti zajedničkim djelovanjem proteina i zelenog čaja. „Proteini pomažu u održavanju mišićne mase, dok antioksidansi iz zelenog čaja mogu pridonijeti kontroli apetita i tjelesne težine te zaštiti krvnih žila od oštećenja“, objasnila je.

Dr. Bond ističe da kardiovaskularne bolesti i dalje predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti u svijetu te da je ohrabrujuće vidjeti kako i jednostavne svakodnevne navike mogu pridonijeti očuvanju zdravlja. Podsjetio je i na ranija istraživanja koja su pokazala da se najveće koristi postižu konzumacijom oko četiri šalice čaja dnevno. Takva količina osigurava približno 400 do 600 miligrama flavan-3-ola, biljnih spojeva za koje se smatra da mogu ublažiti štetne učinke stresa na organizam, prenosi na The Mirror.