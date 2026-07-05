Što znači bijela mrlja na lubenici? Stručnjaci objašnjavaju je li to znak zrelosti ili je treba izbjegavati

Gotovo da nema ljetnog razočaranja ravnog onome kad s iščekivanjem razrežete lubenicu samo kako biste otkrili blijedo, brašnasto meso bez imalo slatkoće. U potrazi za savršenim plodom, kupci se oslanjaju na razne metode, od kuckanja do mirisanja, no stručnjaci se slažu da je jedan od najpouzdanijih pokazatelja zrelosti upravo ona velika, svjetlija mrlja na kori. Poznata kao poljska ili trbušna mrlja, to je jednostavno dio lubenice koji je ležao na tlu i nije bio izložen suncu, zbog čega nije razvio zeleni pigment. Iako je njezina prisutnost potpuno normalna, boja te mrlje otkriva ključne informacije o zrelosti. Blijeda, gotovo bijela mrlja jasan je znak da je plod ubran prerano i da nikada neće dostići svoj puni potencijal slatkoće, piše Blic.

Lubenice, naime, ne dozrijevaju nakon berbe. Ono što tražite jest mrlja kremasto žute boje. Takva boja signalizira da je lubenica provela dovoljno vremena na suncu i da je prirodno sazrela. Ako naiđete na primjerak čija mrlja naginje prema zlatnoj ili čak narančastoj boji, pogodili ste jackpot. “Što je mrlja tamnija, to je lubenica duže ostala na lozi i imala više vremena razviti šećere”, objašnjava Tammy Sons, stručnjakinja za biljke, ističući da narančasta mrlja obećava meso slatko poput slatkiša.

Dok je jedna velika i glatka mrlja dobar znak, važno je obratiti pažnju i na druge vizualne karakteristike kore koje mogu otkriti puno o kvaliteti ploda. Kora zrele lubenice trebala bi biti tamnozelena i matirana, bez sjaja. Sjajna površina, koliko god privlačno izgledala, obično je pokazatelj nezrelosti. Potražite i takozvanu "paučinu" - smećkaste, hrapave linije koje se šire po kori. Iako možda ne izgledaju lijepo, ove linije su zapravo ožiljci nastali tijekom oprašivanja cvijeta i često su znak iznimno slatkog ploda. Što je mreža gušća i raširenija, to je vjerojatnije da je oprašivanje bilo intenzivnije, što rezultira slađom lubenicom. Oblik je također bitan; birajte simetrične, zaobljene lubenice s popunjenim, tupim krajevima. Šiljasti ili izduženi krajevi mogu ukazivati na loše oprašivanje i slabiju kvalitetu mesa. Svakako izbjegavajte lubenice s više manjih bijelih mrlja, udubljenjima ili tragovima plijesni, jer to nisu poljske mrlje, već znakovi truljenja.

Jedna od najpopularnijih, ali i najkontroverznijih metoda odabira je test kuckanjem. Iako neki stručnjaci priznaju da ga je teško svladati, drugi tvrde da zvuk može otkriti puno o teksturi ploda. Zrela i sočna lubenica trebala bi, kada je kucnete, proizvesti dubok i šupalj zvuk, sličan odjeku. “Nezrela lubenica imat će viši, zvonki ton, dok će prezrela zvučati tupo”, savjetuje Jordan Carter s obiteljske farme lubenica Leger and Son.

S druge strane, Penelope Perkins-Veazie, profesorica hortikulture, priznaje da ni nakon godina iskustva ne može sa sigurnošću razlikovati zvukove. Test kuckanjem zapravo je i dobar način za provjeru unutarnjih oštećenja. Ako je plod natruo ili oštećen tijekom transporta, meso gubi vodu i upija zvuk umjesto da ga odbija. Puno pouzdaniji fizički test jest onaj težine. Budući da se lubenica sastoji od čak 92 posto vode, zreli plod trebao bi biti osjetno težak za svoju veličinu. Kad se dvoumite između dva primjerka sličnih dimenzija, uvijek odaberite onaj teži - vjerojatnije je da je sočniji i slađi.

Konačno, dva suptilna, ali važna detalja mogu presuditi. Ako lubenica još uvijek ima peteljku, provjerite njezino stanje. Osušena, smećkasta peteljka znak je da se plod prirodno odvojio od loze kada je bio zreo. Zelena i svježa peteljka, s druge strane, ukazuje na to da je lubenica nasilno otkinuta prije vremena. Važno je uzeti u obzir i gdje kupujete. Iako je moguće pronaći dobru lubenicu u supermarketu, šanse su često manje. Komercijalni uzgajivači beru plodove prije pune zrelosti, na oko 90 posto, kako bi izdržali transport i duže trajali na policama. Prema savjetima stručnjaka, tih nekoliko postotaka čini ogromnu razliku u okusu.

S druge strane, lubenice na lokalnim tržnicama ili obiteljskim gospodarstvima često se beru na vrhuncu zrelosti, kada su najslađe i najsočnije, jer nisu namijenjene dugim putovanjima. Primjenom svih ovih savjeta zajedno, vaše šanse za odabir savršene ljetne poslastice višestruko se povećavaju, pretvarajući rizik u siguran pogodak.