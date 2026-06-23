Reumatoidni artritis ne zahvaća samo zglobove - obratite pozornost i na pluća

Mnogi ljudi s reumatoidnim artritisom prvo pomisle na bolove u zglobovima, oticanje ili smanjenu pokretljivost. Međutim, reumatoidni artritis može zahvatiti mnogo više od samih zglobova, uključujući i pluća.
Intersticijska bolest pluća (ILD) najčešća je plućna bolest povezana s reumatoidnim artritisom (RA)1,2,3. Procjenjuje se da se ILD razvije u približno 10 – 30 % osoba koje žive s reumatoidnim artritisom.1,4,5,6,7
Što je plućna fibroza?
Plućna fibroza je bolest kod koje dolazi do stvaranja ožiljnog tkiva u plućima, zbog čega pluća gube svoju elastičnost. Posljedica je otežano disanje i smanjena opskrba organizma kisikom.
Uobičajeni simptomi uključuju:
- Kratkoću daha, osobito tijekom tjelesne aktivnosti
- Dugotrajan, suh kašalj
- Brži umor i smanjenu tjelesnu izdržljivost
Budući da se isti simptomi mogu javiti i kod drugih bolesti, zahvaćenost pluća kod reumatoidnog artritisa često se prepoznaje kasno.
Zašto su osobe s reumatoidnim artritisom pod povećanim rizikom?
Reumatoidni artritis je kronična upalna bolest koja može zahvatiti cijeli organizam, uključujući i pluća. Dugotrajna upala plućnog tkiva može postupno dovesti do razvoja ožiljaka u plućima.
Plućna fibroza drugi je najčešći uzrok smrti kod pacijenata s reumatoidnim artritisom9. To znači da bi osobe koje žive s reumatoidnim artritisom trebale redovito pratiti zdravlje pluća, čak i ako nemaju izražene simptome.
Rano otkrivanje čini razliku
Što se ranije prepozna zahvaćenost pluća, to su mogućnosti liječenja bolje. Zato stručnjaci osobama s reumatoidnim artritisom preporučuju redovite kontrole pluća.
Već i jednostavan klinički pregled uz auskultaciju pluća može dati prve znakove mogućeg oštećenja. Ako postoji sumnja na intersticijsku bolest pluća, sljedeći koraci najčešće uključuju testove plućne funkcije, radiološku obradu ili upućivanje u specijalizirani centar za intersticijsku bolest pluća.
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