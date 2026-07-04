Zaljubit ćete se u ovaj neobični cvijet: Jednom ga posadite i cvjetat će godinama

Srdašce, poznato i kao Marijino srce, jedna je od najupečatljivijih proljetnih trajnica, prepoznatljiva po nježnim cvjetovima u obliku srca. Posadite li ga na odgovarajuće mjesto, uz vrlo malo njege godinama će krasiti vrt i svakog proljeća iznova obilno cvjetati. Mnogi ga se sjećaju iz djetinjstva jer je u kontinentalnom dijelu Hrvatske nekoć bio gotovo neizostavan ukras vrtova i okućnica naših baka i djedova. Iako se posljednjih godina rjeđe viđa, ovaj jednostavan, a vrlo efektan cvijet polako se vraća u vrtove i osvaja novu generaciju ljubitelja ukrasnog bilja.

Inženjerka hortikulture Martina Režek objašnjava da je srdašce (Dicentra spectabilis) višegodišnja biljka podrijetlom iz istočne Azije, prenosi Agroklub. Ova stručnjakinja upozorava da srdašce ne voli presađivanje te kada se jednom primi na odgovarajućem mjestu, s godinama postaje sve raskošnije i razvija bogatiji busen. Naraste između 60 i 90 centimetara u visinu, a tijekom proljeća razvija viseće cvjetove karakterističnog srcolikog oblika. Najčešće cvate u ružičastoj ili bijeloj boji, dok postoje i sorte s crvenim cvjetovima. Kako bi tlo dulje zadržalo vlagu i bilo manje podložno rastu korova, preporučuje se u proljeće oko biljke rasporediti sloj malča. Biljka se može razmnožavati korijenovim reznicama u rano proljeće ili nakon što u jesen odbaci lišće. Moguće ju je uzgojiti i iz sjemena, no za klijanje je potrebno dosta vremena, a mlade biljke na prve cvjetove često čekaju dvije do tri godine.

Nakon završetka cvatnje nadzemni dio postupno odumire i biljka ulazi u razdoblje mirovanja. Kako prazno mjesto u gredici ne bi bilo uočljivo, dobro ju je kombinirati s trajnicama koje se razvijaju kasnije tijekom sezone. Hoste, paprati, astilbe i geraniji svojim će lišćem prekriti prostor nakon što se srdašce povuče. S dolaskom prvih mrazova stabljike je preporučljivo odrezati nekoliko centimetara iznad tla. Biljke posađene u proljeće uglavnom bez poteškoća prezime, dok je one posađene u jesen dobro zaštititi slojem malča ili agrotekstilom ako se očekuju jači proljetni mrazovi. Mlade biljke uzgojene iz reznica sigurnije će prezimiti u posudama na zaštićenom mjestu. Srdašce uglavnom nije zahtjevno za uzgoj, no povremeno ga mogu napasti lisne uši, dok puževi mogu oštetiti lišće. Redovitim pregledom biljke i osnovnom njegom ti se problemi najčešće mogu uspješno držati pod kontrolom.