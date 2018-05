Liječnik tvrdi: Ovo je jedino povrće koje bismo trebali jesti!

Kada ljudi jedu povrće, brokula bi im trebala biti prvi izbor. Tvrdi to dr. Rangan Chatterjee koji je gostovao u BBC-jevoj emisiji ''Doctor in the House'' navodeći kako je brokula čuvar života.

Ovo zeleno povrće potiče razvoj dobrih crijevnih bakterija koje podižu imunološki sustav i pozitivno utječu na zdravlje debelog crijeva.

Ranije istraživanje pokazalo je kako dobre bakterije u crijevima utječu i na zdravu težinu te smanjuju rizik od obolijevanja od psihičkih poremećaja, piše Daily Mail.

Foto: Thinkstock

Prolaskom kroz tanko crijevo brokula pomaže pri ravnoteži imunološkog sustava. Nakon toga vlakna koja se nisu probavila odlaze u debelo crijevo gdje je većina crijevnih bakterija te se one nadovezuju na vlakna i tako stvaraju kratke lance masnih kiselina koje su izuzetno važne za zdravlje debelog crijeva.

Brokula je, osim toga, dobra i za zdravlje srca jer vitamin K koji se u njoj nalazi utječe na rad srca, odnosno protok kisika kroz cijelo tijelo.

Stručnjaci savjetuju da brokulu prije konzumiranja narežete na sitne komadiće i ostavite da odstoji do sat i pol jer se tako povećava razina sulforafana, sastojka koji ima antikancerogeno djelovanje te snižava razinu šećera u krvi.