Pametniji, ali usamljeni: Ovo je šokantna istina o ljudima koji nikada nisu imali spolni odnos

Možda zvuči iznenađujuće, ali nova istraživanja potvrđuju: odrasli koji nikada nisu imali spolne odnose u prosjeku su obrazovaniji od onih sa seksualnim iskustvom. No, ta prednost dolazi s određenom cijenom. Za studiju su surađivali Sveučilišni centar u Amsterdamu, Sveučilište u Queenslandu i Institut Max Planck za empirijsku estetiku. Analizirani su podaci više od 400 000 Britanaca u dobi od 39 do 73 godine.

Kako piše Bild, rezultat je pokazao da otprilike jedan posto ispitanika nikada nije imao spolne odnose. Ova skupina postigla je značajno višu razinu obrazovanja od ostatka populacije. Međutim, postoji i druga strana medalje: osobe bez seksualnog iskustva u prosjeku su usamljenije, nervoznije i nesretnije od onih koji su seksualno aktivni. Zanimljivo je i da se celibat češće javlja u regijama s velikim razlikama u prihodima.

Studija pokazuje da muškarci koji nikada nisu imali spolne odnose češće imaju fizičke čimbenike koji otežavaju partnerske veze. Mnogi su fizički slabiji i žive u područjima s manjkom žena, što stvara dvostruki izazov za ostvarivanje intimnih veza.

Analiza također sugerira da oko 15 posto razlika između seksualno iskusnih i neiskusnih osoba ima genetske korijene, uključujući inteligenciju i neurološke razvojne čimbenike. S druge strane, osobe bez seksualnog iskustva rjeđe riskiraju: piju manje alkohola i rjeđe koriste droge.

Karin Verweij, voditeljica istraživanja, ističe: “Naši rezultati pokazuju da okolina, osobnost i genetika igraju važnu ulogu”. Celibat, dakle, nije jednostavna slučajnost, već rezultat složene interakcije bioloških i društvenih čimbenika. Ipak, istraživači naglašavaju da studija ne razlikuje između onih koji dobrovoljno apstiniraju i onih koji ostaju seksualno neiskusni zbog okolnosti ili ograničenja.