Istraživanje pokazalo: Ovo je idealan broj seksualnih partnera!

Studija objavljena u Journal of Sex Research otkiva kako i muškarci i žene imaju slične standarde prilikom ulaska u ljubavne odnose. Tako su svi oprezni oko ulaženja u odnos s nevinim osobama, ali ne žele niti vezu s promiskuitetnim osobama. Što više seksualnih partnera imaš, to te čini manje privlačnim, pokazalo se, piše Independent. U istraživanju se pokazalo i da ljudi više seksualnih partnera smatraju većim potencijalom za prenošenje spolnih bolesti ili misle da ta osoba ima naviku varanja.

U istraživanju je sudjelovalo 188 ispitanika, od kojih su 104 bile žene, a ispalo je da su muškarci manje oštri oko ženinog broja partnera ako traže površnu romansu. S druge strane, žene iznimno odbija kada muškarac ima više od šest partnerica, a muškarce odbija kada žena ima više od 11 partnera. Za oba spola vrijedi da im je idealan broj partnera prije njih samih ne veći od tri.

“Suprotno ideji da je muški promiskuitet bolje prihvaćen od ženskog, svi prisutni su izrazili da ne žele biti s nekim tko je imao previše seksualnih partnera”, rekao je psiholog Steve Stewart-Williams.

Izvještaj pokazuje da su muškarci više od žena skloni biti s nekim tko je nevin ili ima minimalan broj seksualnih partnera. Ispitanici su pokazali kako i muškarci i žene preferiraju dvije duge veze ili tri kratke prije njih. Ironično, oni koji su sudjelovali u studiji nisu dorasli vlastitim standardima. Prosječan broj njihovih bivših partnera kod žena je iznosio 5.8, a kod muškaraca 8.4.