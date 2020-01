Patite li od anksioznosti ovih pet metoda za smirenje moglo bi vam pomoći

Anksioznost je postala svakodnevica. Jako puno ljudi žali se na loše psihičko stanje, napadaje panike i depresiju. Konstantan stres doveo je do povećanog broja ove dijagnoze, ali sami sebi možete najbolje pomoći, a evo i nekoliko savjeta koje prenosi MSN.com.

Ako ste stvarno pod stresom ovog trenutka do te mjere da, fokusirajte se na disanje jer ono pomaže. "Kada osjetimo anksioznost ili stres naše tijelo to interpretira kao fizičku opasnost. Kada duboko dišemo možemo dati tijelu signal da nema nikakve opasnosti i da se opusti", tvrdi klinička psihologinja Angela K. Kenzslowe koja daje jednostavan savjet. Uzmite 2, 3 duboka uzdaha iz dijafragme, ne prsa i lagano brojite do četiri. Četiri puta udahnite,

Maknite se od tehnologije

Tijekom dana, okruženi svim mogućim portalima i vijestima, čitamo novosti koje nas uzrujavaju. Jako je lako upasti u tornado negativne energije koji dovodi do anksioznosti. Isključite se, vrlo jednostavno. "Uzmite odmor od tehnologije i vaš mozak će razviti kreativnost i pozitivne misli", kaže dr. Chinwe Williams.

Odite u šetnju

Kako biste se odmaknuli od tehnologije i svih mogućih ekrana, odite u šetnju. Istraživanja pokazuju da samo 10 minuta šetnje pojačava endorfin i popravlja raspoloženje. Hodanje čisti misli i aktivira osjetila, a to pomaže u otklanjanju anksioznosti.

Meditirajte

Ovo je velika stvar, ali i najbolji način opuštanja. Rješava anksioznost ali i stres. Meditacija opušta i misli odlaze negdje drugdje i maknu se s problema i negativnosti.

Samostalna terapija

David Brudö i Niels Eék, osnivači jedne aplikacije za psihologiju, savjetuju da sami sebe trenirate kada se idući put dogodi napadaj anksioznosti ili panike. "Stavite gumicu na ruku i svaki put kada se osjećate loše, opalite sami sebe. Mozak učite da izbjegava stres jer se boji neugodnog osjećaja od gumice."