Ova vrsta kruha čini čuda za zdravlje: Smanjuje kolesterol i šećer u krvi te pomaže pri mršavljenju

Kruh se često spominje kao namirnica koju je bolje izbjegavati, osobito u kontekstu dijeta i mršavljenja. Mnogi ga povezuju s povećanjem težine ili povišenim kolesterolom, a zbog ugljikohidrata i kalorijske gustoće smatra se "nezdravim" izborom. Ipak, ne radi se o svim vrstama kruha, a neka istraživanja pokazuju da određene vrste mogu imati i pozitivne učinke na zdravlje. Jedna je vrsta kruha imenovana idealnim izborom za one koji žele smršavjeti i smanjiti razinu kolesterola.

Španjolska zaklada za prehranu otkrila je da različite vrste kruha nude različite zdravstvene prednosti, a raženi kruh je posebno koristan. "Raženi kruh ističe se niskim udjelom masti, 3,3 grama na 100 grama proizvoda, što ga čini korisnim za one koji žele smršavjeti ili smanjiti unos kalorija. Osim toga, njegova vlakna pomažu nam da se osjećamo sitijima i poboljšavaju probavu. Također pomaže u uklanjanju 'lošeg' kolesterola, poznatog kao LDL kolesterol, čime sprječava kardiovaskularne probleme održavanjem čistoće arterija. Raženi kruh bogat je fosforom koji jača kosti i zube, a koji je koristan i za starije osobe i za one koji još rastu. Također sadrži minerale poput željeza, kalcija, selena i natrija te zdrave masne kiseline. To jača imunološki sustav i poboljšava metabolizam, što može biti vrlo korisno za vegetarijansku ili vegansku prehranu", objasnili su.

Španjolska zaklada za probavni sustav također je istaknula da kiselo tijesto od raži omogućuje crijevnim mikrobima da reguliraju razinu šećera u krvi, među ostalim prednostima. Također je otkriveno da konzumiranje raženog kruha rezultira sporijim padom razine šećera u krvi, što je korisno za naše zdravlje. Zdravstveni gurui imenovali su raženi kruh savršenim dodatkom dijeti za mršavljenje te su savjetovali a se može jesti svakodnevno, ali umjereno, prenosi Daily Express.

Novo istraživanje Sveučilišta Istočne Finske otkrilo je da mliječna kiselina i crijevne bakterije imaju ulogu u zdravstvenim prednostima cjelovitog raženog kruha koji je znatno zdraviji od običnog kruha zbog visokog udjela vlakana i hranjivih tvari. Kiselo tijesto od raži koje se koristi za pečenje raženog kruha vrvi mliječno-kiselim bakterijama. Osim što fermentiraju tijesto, ove bakterije također mijenjaju bioaktivne spojeve prisutne u raži.

One stvaraju aminokiseline razgranatog lanca i male peptide koji sadrže aminokiseline, za koje se zna da utječu na metabolizam inzulina, između ostalog. Mnogi spojevi koji se nalaze u raži obrađuju se crijevnim bakterijama prije nego što ih tijelo apsorbira. Ovo istraživanje, objavljeno u časopisu Metabolomics, pokazalo je da crijevni mikrobi i mikrobi pronađeni u kiselom tijestu proizvode spojeve koji su djelomično identični.

Međutim, crijevni mikrobi također proizvode derivate trimetilglicina, poznatog i kao betain, koji se nalazi u raži. Utvrđeno je da jedenje raži uzrokuje sporiji pad razine šećera u krvi, što dovodi do korisnih učinaka na zdravlje iz razloga koji tek treba otkriti. Zdravstvene prednosti raži uglavnom se pripisuju njezinim bioaktivnim spojevima ili fitokemikalijama koje djeluju kao antioksidansi. Također, čini se da crijevni mikrobi igraju ključnu ulogu u pretvaranju tih spojeva u oblik koji tijelo može lako apsorbirati, čime se pojačava njihov učinak.

Nutricionist i profesor Tim Spector također je ranije naglasio prednosti raži. "Nemojte se zavaravati oznakama 'visoki udio vlakana' na pakiranjima kruha jer je prag za ovu tvrdnju vrlo nizak: samo oko 6 grama vlakana na 100 grama proizvoda. Umjesto toga, obratite pozornost na omjer ugljikohidrata i vlakana koji treba biti manji od 5:1. Osobno se odlučujem za raženi ili pšenični kruh od kiselog tijesta sa što više sjemenki. Istraživanja su pokazala da, u usporedbi s običnim pšeničnim kruhom, raženi kruh daje bolje metaboličke i mikrobiomske odgovore te duže održava osjećaj sitosti", objasnio je.

Dodao je da odabir kiselog tijesta može poboljšati probavljivost kruha, a jedna je studija otkrila da kruh od kiselog tijesta uzrokuje znatno manje simptoma kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva nego mehanički proizvedeni kruh. "Većina kruhova od kiselog tijesta iz supermarketa dodaje nekoliko kemikalija, uključujući komercijalne kvasce, arome i emulgatore, da bi oponašala okus pravog kiselog tijesta u puno kraćem vremenu, pa čak i ako piše 'kiseli kruh', sama ta oznaka ne znači da dobivate zdraviji proizvod", zaključio je.