Hausbrandt i Ribili kroz projekt „Place of Excellence“ ističu izvrsnost u kulturi pripreme kave te najavljuju nova priznanja u narednoj godini

Hausbrandt je jedan od najuglednijih talijanskih proizvođača kave koji svoju reputaciju gradi na pažljivo biranim zrnima, tradicionalnom procesu prženja i znanju koje se prenosi generacijama. Hausbrandt kava je simbol talijanske kvalitete, elegancije i stabilnosti okusa, a prisutna je u probranim ugostiteljskim objektima u više od 90 zemalja svijeta. Ako želite najbolje, Hausbrandt je sinonim za to.

Tvrtka Ribili u Hrvatskoj zastupa niz globalnih premium brendova namijenjenih profesionalnom ugostiteljstvu. Uz talijansku Hausbrandt kavu, u njihovom portfelju asortimana koji se uslužuju na aparatu za kavu, nalaze se njemački Ronnefeldt čajevi, švedski Oatly napitci od zobi i Perfect Ted matcha čaj iz Velike Britanije.

Foto: Hausbrandt

Certfikat Place of Excellence osmišljen je s ciljem prepoznavanja partnerskih ugostiteljskih objekata koji kontinuirano održavaju visoke standarde u pripremi i posluživanju kave. Mjesta izvrsnosti moraju posluživati najbolje blendove Hausbrandt kave i ostali premium asortiman te brinuti o dosljednosti kvalitete kako bi svojim gostima dali cjelovito i autentično iskustvo. Evaluacija objekata provedi se putem nenajavljenih i uzastopnih audita što omogućuje realnu, nepristranu i vjerodostojnu procjenu u svakodnevnim uvjetima rada. Iako je najveći naglasak na kvaliteti kave, promatra se cjelokupan doživljaj, a u prvom valu audita sedam objekata je ispunilo kriterije te oni sada ponosno nose titulu “Mjesta izvrsnosti”.

Projektom Place of Excellence, Ribili dodatno potvrđuje svoju ulogu pouzdanog partnera ugostiteljima usmjerenog na dugoročne odnose, kvalitetu i prepoznatljivost. Ovime ponovno potvrđuju svoj slogan “Partner po mjeri” i vrijednosti koje njeguju u radu s partnerima. „Nastojimo biti najbolji trgovac kavom bez želje da budemo najveći trgovac kavom jer kvaliteta nema prihvatljivu alternativu. Kroz Mjesta izvrsnosti želimo doprinijeti razvoju kulture ispijanja kave i podizanju standarda na hrvatskom tržištu.“, poručuju iz Ribilija.

Foto: Hausbrandt

Priznanje Place of Excellence je dosad dodijeljeno ugostiteljskim objektima Caffe Mimice u Zagrebu, Caffe bar Academia i Caffe bar Kosi Toranj u Rijeci, Caffe bar La Vita u Kastvu, Caffe Dnevni u Puli te Coffee & Cake u Zadru. Upravo su se ovi objekti istaknuli dosljednošću kvalitete i profesionalnim pristupom. Ugostiteljski objekti dobili su priznanje za svoj trud i rad, a gosti prepoznatljivu oznaku kvalitete koju mogu primijetiti već na plaketi prilikom ulaska u te objekte, ali i kroz brojna obilježja u samim objektima.

U skladu s pozitivnim rezultatima i interesom tržišta, najavljen je nastavak projekta, a tijekom 2026. godine priznanje Place of Excellence dobit će nove lokacije, čime će se dodatno proširiti mreža ugostiteljskih objekata koji predstavljaju vrhunac kvalitete i profesionalnosti.