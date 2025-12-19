3Soma i Barcaffè snimili ludu blagdansku epizodu - Dekica ili istina!

3Soma, najgledaniji hrvatski podcast na TikToku, oduševio je zagrebačku publiku posebnim blagdanskim eventom u Hugo's baru. Alen, Danijel i Vigor, omiljeni trio koji broji desetke tisuća pratitelja, pred publikom su zaigrali igru koju smo svi igrali kao klinci – Istina ili izazov, u sklopu posebne blagdanske epizode Barcaffè Cappuccino: Dekica ili istina.

Dekica ili istina nova omiljena igra

Koncept je bio jednostavan: gosti kafića izvlačili su pet "škakljivih" pitanja vezanih uz navike ispijanja kave, ljubavne situacije i šaljive, ponekad neugodne anegdote. Na barem tri su morali odgovoriti. Ako su odbili odgovoriti čekao ih je najmekši izazov ove zime, umotavanje u dekicu i snimanje cozy selfija uz šalicu omiljenog cappuccina.

Epizoda koju su dečki snimili prepuna je smijeha, iskrenih ispovijesti i toplog blagdanskog vibea, po kojem su 3Soma i inače poznati. Fanovi su reagirali urnebesnim komentarima na snimku koja se šera TikTokom i potvrđuju zašto je 3Soma najgledaniji podcast u Hrvatskoj.

Barcaffè cappuccino kao "piće hrabrosti"

Posebnu notu epizodi dao je Barcaffè čiji je cappuccino postao službeno piće „za skupiti hrabrost“ koja je itekako bila potrebna za igranje igre. Osim toga, u sklopu blagdanske kampanje #NajmekšeDarivanje, Barcaffè je proteklih tjedana u odabranim zagrebačkim kafićima uz cappuccino gostima dijelio mekane dekice kao simbol cozy trenutaka i zajedništva tijekom Adventa.

3Soma nastavlja nizati hitove

Podsjetimo, 3Soma ima jedan od najimpresivnijih engagement rateova na domaćem TikToku. Dečki su ranije snimili i prvu hrvatsku verziju formata 15vs1, koja je postala ogroman hit, a sudeći po komentarima na društvenim mrežama, čini se da će nova igra Dekica ili istina postati omiljena zabava tijekom ovih blagdana.