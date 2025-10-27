Sačuvajte kruh od bacanja: Potreban vam je samo običan kuhinjski predmet

Gotovo svima nam se s vremena na vrijeme dogodi da nam ostane viška kruha. Kupimo ga u većoj količini da bismo ga imali pri ruci, no prije nego što ga stignemo pojesti, on se osuši ili postane tvrd. Iako je ustajali kruh česta pojava u svakom kućanstvu, postoji nekoliko jednostavnih načina kako ga spasiti i ponovno učiniti mekanim i ukusnim. U videu koji je objavio BuzzFeed na YouTubeu otkrivena je jednostavna metoda koja omogućuje da i dalje uživamo u kruhu čak i kada počne gubiti svježinu.

Prvi korak uključuje vlaženje papirnatog ručnika, a potrebna su samo dva uobičajena kuhinjska predmeta. BuzzFeed zatim savjetuje da svaki komad stvrdnutog kruha pažljivo omotate vlažnim papirnatim ručnikom. Stavite jedan komad kruha u mikrovalnu pećnicu i zagrijavate ga na najvišoj postavci 15 sekundi. Nakon što je gotov, kruh bi trebao izgledati kao što je izgledao kada ste ga prvi put donijeli kući iz supermarketa i biti mekani, svježi i spreman za jelo.

Također su podijelili da se isti postupak može primijeniti i za vraćanje svježine drugim ukusnim namirnicama, uključujući bagelse, krafne i muffine, piše Daily Express. Međutim, ovo nije jedina metoda zagrijavanja koja može spasiti ustajali kruh. TheKitchn.com nedavno je podijelio svoju metodu za spašavanje štruce, predlažući da je lagano navlažite prije nego što je stavite u pećnicu zagrijanu na 230°C.

"Vanjski dio je hrskav s blagim sjajem, a unutrašnjost je topla i pahuljasta, spremna za što god želite namazati. Ne morate koristiti aluminijsku foliju, a vrijeme od 10 minuta je prilično teško nadmašiti", napisali su. Osim toga, skladištenje kruha uz jedno određeno povrće moglo pomoći produžiti rok trajanja kruha do tjedan dana.

"Celer ispušta vlagu, što pomaže u sprječavanju isušivanja kruha bez poticanja plijesni. To je pametan način održavanja mekoće kruha dok se čuva u hladnjaku", objasnio je glasnogovornik stručnjaka za gospodarenje otpadom Wheeldon Brothers