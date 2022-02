Omiljeni desert slavi svoj dan: Znate li što treba dodati u smjesu za palačinke da uvijek ispadnu savršene?

Danas, 2. veljače, obilježava se Svjetski dan palačinki - i to onih kakve mi poznajemo. Dok su diljem svijeta palačinke (pancakes) male, okrugle i deblje, crepes su zapravo one kakve se rade na našim prostorima - u većoj tavi i vrlo tanke.



Porijeklom su iz Francuske i Belgije, gdje su ih radili tako okrugle kao simbol sunca ili novčića, odnosno topline, bogatstva i sreće.



I zaista, kako piše Days of the Year, prema legendi crepes mogu donijeti sreću - na današnji dan, svi oni koji se odluče pripremiti palačinke trebaju u dominantnoj ruci držati novčić, a u drugoj tavu. Kada pokušate prevrnuti palačinku, ako ona padne natrag ravna, obitelj će imati uspješnu godinu.



Možete ih jesti s raznim namazima i dodacima, ali prvo ih pripremite koristeći se savjetima koje donosimo u nastavku.



Za ukusne, mekane i sočne palačinke potreban je dobar recept, odnosno dodavanje nekih tajnih sastojaka u onu, već klasičnu recepturu - brašno, jaja, šećer, aroma vanilije i mlijeko.



Kako bi baš svaki put ispale savršene, u smjesu bi trebalo dodati malo praška za pecivo.



1 šalica mlijeka

2 jaja

2 jušne žlice biljnog ulja

2 šalice brašna

2 jušne žlice šećera

3 čajne žlice praška za pecivo

¼ jušne žlice soli



Osim njega, uz jednu šalicu mlijeka bilo bi dobro dodati i jednu šalicu mineralne vode! Možda zvuči malo neobično, ali što više mlijeka stavljate to će palačinke ispasti više žilave, a mineralna voda pomoći će da se to ne dogodi i da budu fluffy teksture.



Pomiješajte sve navedene tekuće sastojke, a zatim dodajte brašnaste. Umutite ručno ili mikserom i ostavite smjesu da malo odstoji - to je još jedan trik za što ukusnije palačinke.



Nećemo reći da ih pečete klasičnom metodom jer, ako je suditi po video objavama diljem interneta i komentarima ljudi, palačinke će bolje ispasti ako tavu okrenete naopako.



Snimka na YouTubeu pokazuje da se prvo zagrije tava, ali s obrnute strane. Stijenke tave tako su okrenute prema plameniku, dok se smjesa za palačinku izlijeva na dno tave koje je prethodno nauljeno kako se palačinke ne bi lijepile.

Pogledajte video:

Čokoladni keksi od samo pet sastojka pravi su hit na internetu!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kroasan u Italiji, jaja u Indoneziji... U ovoj zemlji se jede najzdraviji doručak