Odličan trik kako spriječiti sladoled da se prezaledi i da ostane kremast

Svi smo to prošli: vani je 30 stupnjeva, umireš za nečim slatkim, a kad konačno stigneš kući i željno otvoriš zamrzivač da uzmeš svoju dragocjenu kutiju sladoleda, vidiš da sladoled koji je trebao biti kremast potpuno prekriven ledenim kristalima. Sladoled u zamrzivaču može doživjeti ‘freezer burn’, odnosno preveliko zamrzavanje koje stvara ledene kristale i mijenja okus sladoledu, prenosi Real Simple. No kako to izbjeći?

Dobra vijest je da je ‘freezer burn’ problem koji je lako riješiti. Jednostavno pohranite djelomično rastopljenu kutiju sladoleda naopako i u stražnju stranu zamrzivača. Zašto? Do ovog problema dolazi do isparavanja vode iz mekanog deserta, a zatim zamrzavanja na površini sladoleda te stvaranja kristala. Ako prije zamrzavanja pohranite kutiju naopako, rastopljeni sladoled će kapati u poklopac i manje će vjerojatno upropastiti "čisti" dio koji je i dalje zamrznut. Samo provjerite je li poklopac dobro zatvoren prije nego što ga preokrenete.

Stražnja strana zamrzivača jednako je važna, jer su temperature dalje od vrata znatno stabilnije. Što dalje od vrata, to je teže da zrak sobne temperature ulazi i kvari sladoled. Ako tražite dodatne načine kako spriječiti ‘freezer burn’, možete pokušati i staviti masni papir ravno na vaš sladoled unutar spremnika. Time se uklanja dodatni zračni prostor iznutra, što će otežati isparavanje vlage (i neugodno zamrzavanje) s površine deserta.

