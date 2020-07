Rashladite se odličnim sladoledom od vanilije: Napravite ga od samo tri sastojka

S dolaskom visokih temperatura i vrućina, sladoled je mnogima postao najomiljenija poslastica za rashlađivanje tijekom ljetnog dana. Uz to što rashlađuje, odličan je za sladokusce. No ako ne želite stalno ići do trgovine po sladoled, možete napraviti svoj doma - i to od samo tri sastojka, prenosi metro.co.uk.

Ovim receptom napravit ćete sladoled od vanilije, ali možete dodati razne sastojke kako bi poboljšali njegov okus, poput komadića čokolade, kekse, voće ili kavu. Samo ih izmljevite i dodajte u sladoled.

Sastojci:

600 ml vrhnja za šlag

200 grama kondenziranog mlijeka

1 žlica ekstrakta vanilije

Upute:

U jednoj posudi pomiješajte mlijeko i ekstrakt vanilije, a u drugoj posudi mikserom izmiješajte vrhnje za šlag, sve dok ne postigne prozračnu teksturu.

Smjesu od mlijeka i vanilije dodajte u svoj šlag te polagano umiješajte. Ako želite dodati druge sastojke u svoj sladoled, dodajte ih sada i lagano pomiješajte.

Smjesu premjestite u posudu koja može ići u zamrzivač te dobro zatvorite poklopcem ili plastičnom folijom. Ostavite ga dok se ne stvrdne, oko tri do četiri sata ili za najbolje rezultate - preko noći. Uživajte!

