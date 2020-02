Objavila fotografiju neobičnog zaručničkog prstena, ljudi zgroženi

Svaka žena mašta o zaručničkom prstenu koji će dobiti od svog partnera. Neke mladenke su skromne i žele jednostavne prstene, dok druge žele posebne i jedinstvene. Jedna buduća mladenka na svom Facebook profilu objavila je fotografiju svog zaručničkog prstena i ostavila ljude zgroženima.

Njena fotografija se brzo podijelila u grupi That's it, I'm Proposal Shaming, a mladenka je napisala: "Za sve djevojke koje vole jezive stvari: Htjela sam ovo podijeliti jer sam stvarno presretna. Moj dečko darovao mi je najljepši prsten obećanja, napravljen od ljudskog zuba, i čak ga je imao u malenom drvenom lijesu."

Foto: Facebook

Na fotografiji se vidi srebrni prsten s dva plava kamena, a u središtu prstena nalazi se ljudski zub. Stvar je postala gora jer je njen dečko prsten poklonio u drvenom lijesu koji je sam iizradio. Korisnci u grupi brzo su izrazlili svoja mišljenja i zgrozili se ovim prstenom.

"Ovo je toliko odvratno", napisao je jedan, dok je drugi komentirao: "Da postoji granica koliko možeš povraćati, ja bih ju definitivno prešao." Jedna žena se složila: "Povraćam samo o pomisli nošenju ljudskog zuba na ruci."

Mnogi su se pitali zna li se čiji je to zub. "Što? Zna li on kome pripada taj zub? Je li on ubojica?", glasio je jedan komentar, dok se drugi složio: "Čiji je ovo zub? Nekako se, na čudan način, nadam da je njen jer gdje bi on inače našao zub?"

