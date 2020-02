Djevojka objavila fotografiju zaručničkog prstena pa postala viralni predmet izrugivanja

Živimo u vremenu kada mnogi vjeruju da ono što se nije objavljeno na društvenim mrežama kao da se nije niti dogodilo. Milijuni ljudi svakodnevno dijele fotografije i snimke raznih životnih događaja koji za njih imaju veći ili manji značaj. Jedna uzbuđena buduća mladenka objavila je tako na društvenim mrežama fotografiju zaručničkog prstena nakon što je izjavila vjerojatno najvažnije "da" u svom životu, no nije ni slutila da će fotografija postati viralni predmet izrugivanja.

Naime, fotografija se pojavila i u Facebook grupi "You Said Yes But Your Finger Said No" ("Rekla si da, ali tvoj prst kaže ne") te izazvala mnoštvo okrutnih komentara, prenosi Mirror.

Bride-to-be shares pic of engagement ring but people are distracted by her nails https://t.co/vRWOB0y6nS pic.twitter.com/MyB4Za7jJd — Daily Mirror (@DailyMirror) February 11, 2020

Dio korisnika obrušio se na veličinu i izgled prstena, dok su drugima pažnju preokupirali nokti buduće mladenke.

"Trebala bi promijeniti veličinu, ako uopće može. Meni je loše dok gledam njene prste, a nokti tek, oni mi izazivaju anksioznost", "Zašto se ljudi ne srame prljavih noktiju", "O moj Bože, očisti svoje nokte", samo su neki od okrutnih komentara koji su se pojavili grupi koja inače broji 25.000 članova.