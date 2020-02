Objavila fotografiju zaručničkog prstena, no svi su govorili o njezinim noktima

Uzbuđene buduće mladenke vole na društvenim mrežama podijeliti vijest o svojim zarukama i to većinom fotografijom njihovih zaručničkih prstena. Jedna mladenka je na svom Facebook profilu podijelila i vlastitu sliku svog prstena, ali svi su se fokusirali na njene nokte, piše mirror.co.uk.

Na društvenim mrežama podijelila je fotografiju svog prstena, koji je u obliku zviježđa, ali uskoro je bila podijeljena u grupi na Facebooku, You said yes but, your finger said no, to jest prevedeno Ti si rekla da, ali je tvoj prst rekao ne. Njezina fotografija brzo je postala meta ružnih komentara i vrijeđanja.

Neki su se prvo fokusirali na veličinu samog prstena, koji je očito premalen za njezin prst i predlagali su mijenjanje prstena, dok su se drugi fokusirali na stanje njezinih noktiju. Jedna korisnica je napisala: "Trebala bi promijeniti veličinu, ako može. Žao mi je njezinih prstiju, ali od noktiju imam anksiozan napadaj". Druga korisnica nije mogla vjerovati: "O moj Bože, očisti svoje nokte! Toliko bakterija, povraća mi se".

Ostali su se pitali kako nekoga nije sram pokazivati tako prljave nokte.

Foto: Facebook

Većina ljudi je zaključilo da je poanta priče da nokti uvijek moraju biti čisti, a pogotovo ako ćete njihovu sliku objavljivati na društvenim mrežama. Iako je cilj ove slike bio podijeliti sretnu vijest buduće mlade, upravo je imala suprotan učinak i nitko više nije gledao prsten.

