Znate li zašto se zaručnički prsten nosi na lijevoj ruci i odakle potječe takva tradicija?

Svi znaju da se zaručnički prsteni nose na lijevoj ruci, a sve buduće mladenke ponosno pokazuju svoju ruku kako bi se pohvalile svojim prstenom, piše msn.com. No, zašto se ti prsteni stavljaju baš na lijevu ruku i zašto baš na drugi prst od kraja, odnosno na prstenjak?

Ova tradicija seže sve do drevnog Egipta, kada su Egipćani smatrali da je prstenjak jedini prst koji je povezan sa srcem pomoću takozvane vena amoris vene. Tijekom 17. stoljeća nizozemski 'liječnici' tvrdili su da mogu čak i oživjeti ženu tako što bi uštipnuli prstenjak s malo šafrana. Smatrali su da tako mogu vratiti ženu u život jer je on povezan sa srcem, to jest izvorom njezinog života.

No, znanost je potvrdila da je svaki prst povezan sa srcem, ali ljudi i dalje najviše koriste lijevi prstenjak. Jedan razlog nošenja prstena na lijevoj ruci zapravo je tradicija, dok se drugi razlog krije u praktičnosti - naime, mnogi su dešnjaci pa im prsten može zasmetati u obavljanju svakodnevnih poslova.

Ipak postoje mnogobrojne kulture koje ne koriste lijevu ruku za stavljanje prstena, kao što je Indija, gdje se lijeva ruka smatra nečistom. Također i ortodoksno kršćanstvo ne koristi lijevu ruku jer s njom povezuju zlobu i nečistoću zbog latinske riječi "sinister" koja znači 's lijeve strane', ali i z'lokoban'.

Dok je zapravo ruka na kojoj će se nositi prsten pojedinačni izbor svake žene, većina ih ipak nosi na lijevoj ruci. No, nema ništa loše u tome da promijenite ruku i vaš prsten nosite na desnoj ruci, ipak je važno da ste našli nekog savršenog za sebe, a ne na kojoj ruci nosite prsten.

