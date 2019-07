Nekad se zvao Zlosela, a danas dobiva novi izgled

Pirovac, mjesto u kojem vječno – piri. Vjetar. Tako je i dobilo (novo) ime. A o starom imenu, nešto kasnije. Koji je vjetar? – Maestral – kažu domaći.

Na terasi “Lorda”, kafića u centru, toliko puše da bi i na 38 dobro došla neka vesta. Gdje ćeš ljepše?

A gdje god se turist okrene, vidi poznato lice. Pirovac je ljetovalište Zagrepčana, vikendaša.

– Pa di si... Ajd’ k nama – javlja se poznanik iz Zagreba. Sjedi sa sinom u kafiću do “Lorda” – u “Navigatoru”. Malac peca tu na molu ispred “Navigatora”, koji je svojedobno bio poznat kao kafić s najjeftinijom kavom na Jadranu. Pet kuna. Medvjed. I to velika kava s mlijekom, vrlo dobra. Cijena je u međuvremenu skočila, ali je i dalje pristojna – devet kuna. Milina. Tko god kao turist u mjesto dođe iz metropole, garantirano srest će nekog poznatog. Tako je tu oduvijek bilo.

Ličke čarape usred ljeta

Pričamo s domaćima, rješavamo enigmu imena Zlosela. Tako se Pirovac zvao prije. No, malotko točno zna zašto je tome tako. No, intrigantno je.

– Vidi, kad su nas Turci napadali, naši su ih djedovi svaki put dočekali – vrelim uljem. I nikad nas nisu osvojili – priča jedan.

Druga teorija ide dalje:

– Bio je vladar Draganić. I on nas je tako prozvao! Jer, naši stari bi prvo obradili svoje polje, a njegovo ne bi. Ili bi to učinili tek kasnije. Pa nas je, budući da je tu bilo puno sela, nazvao tako... Zlosela – priča Toni Gulam (52).

Foto: Srđan Hebar

Nešto kasnije, i nova teorija. Priča je Žuti. Legenda mjesta.

– Ne, ništa od toga s uljem. Mislim da to nije razlog. Nego, mi smo uvijek tu bili zajebanti. I kad su Austrijanci radili karte, u doba Austro-Ugarske, pitali su domaće kako se zove ovaj otok. A naši bi im stari rekli Guzica. I oni bi zapisali... Kad su pitali kako se zove selo, oni bi rekli Zloselo. I tako je ostalo. Eto imam prijatelja koji ima i staru pomorsku kartu na kojoj se to točno vidi... – priča Žuti.

Tko će ga sad znati. Jedan sluša razgovor pa kaže:

– Ma mi ćemo i referendum organizirati da nam se vrati to ime Zloselo.

– Nećemo! – inzistira Žuti i nastavlja:

– Bila je tu jedna taverna. “Šiko” se zvala. Da je kamera tad bila unutra, pa Smoje bi ima za napisat tisuću tekstova. Ma i više. Kakvih je tu štoseva sve bilo...

Netko se od domaćih nešto kasnije sjetio i susjeda koji je cijelo ljeto hodao u ličkim čarapama.

– Navodno je jednom molio pilota u avionu da podigne prozore jer mu je propuh. Smijali smo se, ali čovjeka je mučila prostata. Vječno je pio uvin čaj, mučio se... – govore u selu.

Priča kasnije Gulam i o povijesti svojih djedova.

– Nekad su Pirovčani bili zemljoradnici. Pa ribari. Danas se bavimo turizmom. A kako je nekad bilo, evo ja znam svojih pet generacija predaka, i nekad su kćerima ostavljali ove gruntove uz more, a sinovima polja. Kad bismo računali, polje je danas dva eura po kvadratu, a uz more je kvadrat 200 eura... Kako se to brzo promijeni.

Foto: Srđan Hebar

Blato kao lijek, za budućnost

Što je budućnost?

– Volio bih da u budućnosti mjesto bude poznato po zdravstvenom turizmu. Imamo ljekovito blato. To je naš forte – govori Gulam.

Mjesto kao mjesto, raste. Svojedobno su imali najmlađeg načelnika u zemlji, i vidi se da se ovdje stvari mijenjaju. Nekadašnji kultni kafić “Berekin” danas je – fini restoran. Niknula je i moderna marina. Pirovac iz godine u godinu dobiva novi izgled. Umiven je. I plaža Lolić prošla je “face-lifting”, dobila je suncobrane, šljunak... Pirovac pomalo postaje mjesto u kojem se vidi da se nešto radi. Dobiva moderan izgled.

Na rivi srećemo dvoje Nizozemaca, par u 30-ima.

– Tražimo apartman, ali odustali smo, nema mjesta! – žale se.

Cijene su od 40 eura naviše. I sve je puno, a to nešto govori. U doba kada su cijene otišle u nebo i u turističkim centrima su samo stranci, ovdje si čovjek može priuštiti ljetovanje.

Poredak VRSAR 95 DUGI OTOK 88 MURTER 88 MEDULIN 86 NIN 86 MOŠĆENIČKA DRAGA 85 VIR 85 FAŽANA 84 SUSAK 82 NOVI VINODOLSKI 81 LOVRAN 80 PIROVAC 76 TRIBUNJ ČIOVO ŠOLTA BAŠKA VODA PODGORA LOPUD KUPARI LUMBARDA

Turistička patrola Urednost, izgled mjesta, čistoća, okoliš 8 Kvaliteta i raznolikost smještaja 6 Kvaliteta ugostiteljske ponude 8 Gostoljubivost i susretljivost domaćina 8 Večernja zabava i provod 6 Kulturni sadržaji 7 Rekreativni sadržaji 9 Izgled plaža 9 Inovativnost, originalnost i autohtonost 7 Opći dojam 8

Što posjetiti, isprobati... Sve je blizu i pod nosom. Iz Pirovca na izlet idealan plan Izleti, izleti... Pirovac je idealna baza za vikendaše koji žele obići srednju Dalmaciju. NP Krka je blizu, Vodice su udaljene 10 minuta vožnje, pa još 10 Šibenik. I Zadar je blizu, i Biograd na Moru, i NP Kornati, i Park prirode Vransko jezero... Ma sve vam je pod nosom. Šetnja starim gradom Legenda kaže da su domaći Turke ovdje sa zidina dočekivali vrućim... ne kolačima, već uljem. Kako ih ne bi osvojili. Domaći su obnovili i vrata crkve. – Ako su ih mogli obnoviti naši stari prije 150 godina, i mi bismo trebali to učiniti – kažu u mjestu Odmoriti dušu ispod bora U Pirovcu je i hotel “Miran”. I mirno je. I kamp. I niz vikendica. Za gosta, ovdje nije loše puniti baterije, otići na plažu, popiti piće koje nije vrtoglavo skupo, navečer malo prošetati i odmarati se pod borom. Ima li što ljepše?

INFOSTUPAC U Pirovac možete doći automobilom iziđete li s autoceste na izlazu Pirovac, no bliži je put iz metropole preko Benkovca i Vrane. No, puno je novih kamera na magistrali... Polako, bez žurbe! Parking 7 kuna Pivo 17 kuna Kava 9 kuna