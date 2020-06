Ne jedete kivi? Ako još ne, zbog ovih razloga sigurno ćete ga uvrstiti u prehranu!

Kivi je voće koje se smatra jednim od najzdravijih, a stručnjaci tvrde da ga trebate uvrstiti u svoju prehranu jer sadrži vlakna, vitamin C, vitamin E, vitamin K, bakar, antioksidanse, proteine, željezo, kalij i vitamin B9, prenosi Pink Villa. Možete ih jesti samostalno ili ih ubaciti u voćne salate, smoothije i šejkove zajedno s drugim namirnicama, a evo koje su sve pozitivne strane.

Probava

Vlakna i enzimi koje kivi sadrži omogućavaju zdrav probavni sustav. Nakon što pojedete veliki obrok trebali biste pojesti kivi jer on pomaže probaviti proteine iz mesa i ribe koji često znaju dovesti do nadutosti. Čak djeluje i kao lagani laksativ, pa recite zbogom zatvoru i bolovima u crijevima.



Krvni tlak

Regulira krvni tlak i sprječava nastanak bolesti srca kao i udara. Prema jednom istraživanju oni koji su jeli 3 kivija dnevno punih 8 tjedana imali su niži krvni tlak. Antioksidans lutein i vitamin C su zaslužni za to.



Infekcije i upale

Probavni enzimi bromelain koji se nalazi u kiviju liječi razne upale baš kao i vitamin C. Osim raznih upala općenito će popraviti imunološki sustav.



Mršavljenje

Ako pazite na prehranu onda biste definitivno trebali jesti kivi redovito. Visok udio vode, malo kalorija, i odličan postotak vlakana pomažu kod mršavljenja. Popijte smoothije ili šejk s kivijem ujutro i bit ćete jako dugo siti.



Vid

Jeste li znali da je kivi, uz mrkvu, najbolji prijatelj vida? Tri kivija na dan u bilo kojem obliku smanjuje rizik od makularne degeneracija koja je najčešći uzrok gubitka vida za čak 36 posto.