Je li lubenica voće ili povrće i koje su njezine prednosti za zdravlje?

Lubenicu neki smatraju voćem, a drugi povrćem. S obzirom na svoj slatki okus smatra se voćem, isto tako raste kao i voće i ima sjemenke. S druge strane, spada u porodicu tikvi, baš kao i krastavci. Zapravo, lubenica je po svojoj definiciji povrće, slatko povrće. Također, ima mnoge koristi za zdravlje, a ovo su samo neke.

Likopen protiv karcinoma

Sadrži likopen (biljni pigment iz skupine karotenoida) koji joj daje crvenu boju, a jača imunitet te se smatra najjačim antioksidansom. Koži pruža zaštitu od UV zraka, dobro utječe na zdravlje srca i poboljšava pamćenje. Sprječava nastanak karcinoma, posebno karcinoma kože, prostate, dojke, maternice i želuca.

Puna je vode

S obzirom na to da je puna vode, pomaže u hidraciji organizma što je ljeti posebno važno. Lubenicu čini 92 posto voda, a zato se nakon jedenja svi osjećaju zasitno.

Dobra je za kožu i kosu

Dva vitamina koje sadrži dobro djeluju na zdravlje kože i kose. To su vitamini A i C. Vitamin C pomaže tijelu da stvara kolagen koji je zaslužan za elastičnost kože i koji usporava starenje kože te utječe na jačinu kose, dok vitamin A pomaže obnoviti stanice kože. Bez dovoljno vitamina A koža bi izgledala suho.

Vlakna za probavu

Ovo povrće puno je vlakna pa pospješuje i probavu i dobro je za sve koji imaju bilo kakav problem s probavom.

Rješava probleme mjehura

Opće je poznato kako je lubenica dobra za mjehur i bubrege. Zapravo, u ovom slučaju pomažu omražene koštice lubenice. Četiri žlice svježih koštica se kuha u dvije litre vode 15 minuta, a tekućina se potom pije kroz dva dana. Treći dan je pauza, a ako je potrebno postupak se može ponoviti još tjedan dana. Osim toga, odličan su izvor željeza, antioksidansa, kalija, kalcija, mangana, magnezija i vitamina A,B, C.

