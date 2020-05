Omiljeno voće koje brzo truli: Uz ovaj trik jagode će ostati svježe danima

U ovom omiljenom sezonskom voću uživamo zaista kratko, ali zašto ne bismo produžili to uživanje uz neke jednostavne trikove koliko god je to moguće? Potreban vam je samo jedan sastojak koji sigurno imate kod kuće, piše Readers Digest.



U jednoj zdjeli pomiješajte pola šalice octa i dvije i pol šalice vode, a zatim u to dodajte jagode i pustite da stoje nekoliko minuta. Ocat će uništiti sve bakterije koje prouzročuju brzo kvarenje i bez brige – poslije nećete osjećati okus octa.

Nakon toga temeljito ih osušite s pomoću papirnatog ručnika. Što ih bolje osušite, dulje će trajati. Jagode nakon toga možete spremiti u hladnjak, a možete ih držati u kutiji obloženoj papirnatim ručnikom koji će pokupiti svu dodatnu vlagu.



Ovaj trik možete iskoristiti i s drugim bobičastim voćem poput kupina i malina.