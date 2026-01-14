Karneval u Opatiji 2026.: Maske, boje i adrenalinski val zabave

Opatija ulazi u svoje najveselije razdoblje – „peto godišnje doba“ – kada maske preuzimaju ključeve grada, a grad se pretvara u eksploziju boja, smijeha i maškaranog veselja koje briše granice između mašte i stvarnosti. Ovogodišnji karneval donosi niz spektakularnih događanja, nezaboravnu karnevalsku atmosferu i programe koji će oduševiti sve generacije.

Sezona maškaranih zbivanja u Opatiji započinje 17. siječnja u 11:00 sati na gradskoj tržnici, svečanim podizanjem karnevalske zastave i tradicionalnim vješanjem pusta, simboličnog krivca za sve nedaće protekle godine. Već 23. siječnja, energični Koktelsi nastupaju u klubu Drago, pripremajući „maškarani tanac“ za pamćenje. Program karnevalskih događanja dodatno će obogatiti izložba fotografija Lumber kluba Opatija, jedne od najstarijih aktivnih karnevalskih grupa na Liburniji koja ove godine slavi 60 godina od svog osnutka. Otvorenje izložbe održat će se 30. siječnja u 18:00 sati u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer.

Foto: Luigi Opatija

Među najživopisnijim događanjima opatijskog karnevala zasigurno su Dječji karnevalski korzo i Balinjerada, manifestacije koje svake godine privuku tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Dječji karnevalski korzo održat će se 1. veljače i okupiti više od 3 tisuće malih maškara iz regije i šire. Povorka će proći glavnom gradskom ulicom do kupališta Slatina, gdje će se zabava nastaviti uz glazbene i animacijske programe.

Jedna od najoriginalnijih karnevalskih utrka u Europi – Balinjerada - u svojem će se 43. izdanju održati 8. veljače, donoseći snažan val adrenalina u Opatiju. Ova jedinstvena utrka na kugličnim ležajevima, u kojoj se natjecateljski duh širi i na publiku, desetljećima je zaštitni znak grada i okuplja tisuće posjetitelja. Poseban spektakl programa je „Kukalka“ – morska inačica Sinjske alke u izvedbi Opatijskih kukala, prepoznatljivih promotora Opatije, zdravog života i cjelogodišnjeg kupanja u moru.

Foto: Luigi Opatija

Kako zvuči klapsko pjevanje u karnevalskom izdanju, svi zainteresirani moći će doživjeti na Maškaranom klapskom maratonu, 6. veljače u Sportskoj dvorani Marino Cvetković s početkom u 20 sati. Ova jedinstvena manifestacija koja spaja osebujne stihove i karnevalske verbalne izričaje s maštovitim vizualnim elementima, garantira salve smijeha i raspoloženje koje je teško nadmašiti. Maškarani klapski maraton, jedno je od najveselijih opatijskih karnevalskih događanja, a ove će godine doživjeti svoje 17. izdanje. Ulaznice su u prodaji putem sustava mojekarte.hr

Foto: Daniela Mikičić

Sezona karnevalskog veselja kulminirat će 13. veljače uz Maškarani tancac pul Barića, s početkom u 19:00 sati, događajem koji tradicionalno okuplja zaljubljenike u karnevalske običaje i jedinstvenu tradiciju ovoga kraja, a sve će glazbeno popratiti Duško Jeličić Dule i njegova Bonaca.

Postanite dio opatijske karnevalske priče – doživite raskoš tradicije i jedinstveni šarm Kraljice Jadrana u najveselijem razdoblju u godini.