Muškarac otkrio: 'Prestao sam pušiti nakon 20 godina, evo što se dogodilo s mojim tijelom'

Muškarac koji je pušio dva desetljeća opisao je dobre, loše i ružne strane trajnog odricanja od nikotina. Carl Goodwin okončao je svoj 20-godišnji ritual 2023., nakon što je odlučio usredotočiti se na mentalno i tjelesno zdravlje. Iako priznaje da je bilo 'par posrtaja tu i tamo', uspio je ostati dosljedan te cigarete više nisu dio njegova života, piše LAD Bible.

Velšanin, koji na TikToku ima više od 75.000 pratitelja, rekao je da mu je u prijelazu, dok je gradio život bez dima, pomogla vape cigareta bez nikotina. Carl je uspio slomiti ovisnički impuls nakon golemih 20 godina paljenja, što je doista velik uspjeh. U videu koji je nakon izbacivanja nikotina iz svakodnevice objavio na društvenim mrežama objasnio je da dio života u kojem je pušio veći od onoga u kojem nije pušio. 'Oduvijek sam to mrzio, ali nikako nisam uspijevao stati pušenju na kraj, što god pokušao', rekao je. 'Sada sam u fazi u kojoj radim i na mentalnom i na fizičkom zdravlju.'

Odluka da si spreman prestati pola je bitke, kaže, no s tim dolaze i stvarne nuspojave. Carl je priznao da njegov put nije bio potpuno jednostavan jer je u tjednima nakon odustajanja od cigareta naišao na 'par loših stvari'. 'Moj san je i inače grozan, ali kad sam prestao pušiti, praktički ga nije bilo nekoliko tjedana', rekao je. 'I koncentracija mi je bila katastrofalna, pogotovo kad se na to nadoveže umor. Posao mi je predstavljao pravi napor.'

Prema Nicoretteu, bivši pušači mogu imati 'poremećaje spavanja' nakon prestanka jer se tijelo prilagođava manjku nikotina odnosno apstinenciji od duhana. 'Razlog zbog kojeg neki teže spavaju nakon prestanka pušenja su oscilacije razina određenih neurotransmitera izazvane nikotinskom stimulacijom. Duhan je stimulans, pa iako je poremećen san privremeni simptom apstinencije, samo pušenje može uzrokovati nesanicu', pojašnjavaju stručnjaci.

Ali ne brinite, kako kaže Carl, nije sve loše. Otkako je ostavio cigarete, otkrio je niz prednosti takve odluke, osobito kad je riječ o osjetilima. 'Miris i okus počeli su mi se mijenjati. Stvari imaju potpuno drugačiji, puno intenzivniji okus, gotovo da sam zaboravio kakav bi on trebao biti', kaže on. 'A miris nekoga tko je upravo popušio cigaretu ili je puši nevjerojatno je jak pa uvijek pomislim: Tako sam i ja mirisao drugima!'

Carl je dodao i da mu je koža trenutno odlična i čista te da se djelomično oporavio od napada nesanice. Osjeća se, kaže, neusporedivo bolje. 'Prije sam se budio težak i omamljen, što sada nisam', rekao je. 'Budim se pun energije. No, to je tek nedavno krenulo, kako mi se san popravlja.' Govoreći o lošim stranama prestanka pušenja, Carl je kazao da su to prolazne faze dok se tijelo i glava navikavaju biti bez stimulansa pa sada vodi računa o rutini spavanja i jutarnjeg buđenja. Kaže i da mu pomažu kratke šetnje i čaša vode umjesto pauze za cigaretu jer dan prolazi s manje padova energije.

Korisnicima društvenih mreža svidjela se Carlova iskrenost o putu prestanka, pa su ga zatrpali čestitkama. Jedan je korisnik napisao: 'Bravo! S pravom budi ponosan! I ja sam sad u fitness fazi i teško je mijenjati navike, ali isplati se!' Druga je osoba dodala kako je njegova priča inspirativna, a netko treći je napisao: 'Prestao sam tisuću puta i evo me još pušim. Svaka čast! To je baš teško.'