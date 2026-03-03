Ovo je 6 načina na koje će vam maslinovo ulje pomoći da izgledate ljepše i osjećate se bolje
Maslinovo ulje odavno nije rezervirano samo za kuhinju. Mnogi ga drže i u kupaonici kao saveznika za njegu kože i kose. Bogato je masnim kiselinama i antioksidansima, pa može pomoći kad je koža suha, zategnuta ili beživotna. Ipak, nije za svakoga: na masnijoj i aknama sklonoj koži može biti preteško i potencijalno začepiti pore. Najbolje ga je koristiti promišljeno, u maloj količini i uvijek na čistu kožu.
Ulje za skidanje šminke: Maslinovo ulje može otopiti podlogu, maskaru i vodootpornu šminku jer se 'masno veže na masno'. Nanesite par kapi na blazinicu ili prste, nježno umasirajte i potom obavezno operite lice blagim gelom. Ako imate osjetljive oči, pazite da ulje ne uđe u oko i radije ga koristite za lice, a ne za liniju trepavica.
Brza njega suhe kože tijela: Nekoliko kapi maslinovog ulja možete utrljati na još lagano vlažnu kožu nakon tuširanja kako biste 'zaključali' vlagu. Posebno dobro djeluje na suhe potkoljenice, laktove i koljena. Ako vam je preteško, pomiješajte ga s neutralnim losionom pa nanesite kao bogatiju varijantu mlijeka za tijelo.
Njega ispucalih usana: Na usne stavite tanki sloj maslinovog ulja kao jednostavan balzam kad osjećate zatezanje i suhoću. Najbolje ga je koristiti navečer, prije spavanja, kako bi imao vremena djelovati. Danju može biti nezgodno jer se brže razmaže pa ga nanesite u minimalnoj količini.
Omekšavanje zanoktica i njega noktiju: Maslinovo ulje je odličan 'spa' tretman za zanoktice: utrlja se u kožu oko noktiju i omekša je, pa je manja šansa da puca. Možete ga koristiti i kao kratku kupku za prste, posebno zimi kad ruke pate zbog hladnoće i suhog zraka. Redovitom njegom nokti i okolna koža izgledaju urednije, a manikura dulje traje.
Maska za suhe vrhove kose: Ako su vam vrhovi suhi i lomljivi, utrljajte 1–2 čajne žličice maslinovog ulja u dužinu i vrhove, izbjegavajući tjeme. Ostavite 20 do 30 minuta (ili kraće ako imate tanku kosu), a zatim operite kosu šamponom, po potrebi dvaput. Ova metoda može pomoći zaglađivanju i sjaju, ali nemojte pretjerivati.
Umirujući tretman za suhe pete: Maslinovo ulje možete nanijeti na čista stopala, posebno na pete pa preko navući pamučne čarape na 30 do 60 minuta ili preko noći. Tako se koža postupno omekšava i lakše se održava glatkom uz povremeni piling plovućcem ili turpijom. Ako imate raspucalu kožu do ranica, budite nježni i izbjegavajte agresivno struganje.