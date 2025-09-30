Naši Portali
upozorenje liječnika

Najčešće ga se ignorira, a može se pojaviti i godinama ranije: Ovo je prvi znak da ćete doživjeti srčani udar

Ana Hajduk
30.09.2025.
u 10:30

Novo istraživanje pokazalo je da ljudi koji dožive srčani udar gotovo uvijek prethodno pokazuju znakove na barem jedan od četiri načina.

Kad govorimo o zdravlju, najčešće razmišljamo o snu, prehrani i kretanju. No, znanstvenici upozoravaju da postoje i drugi, jednako važni pokazatelji koji mogu ukazivati na povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti. Studija provedena na Sveučilištu Northwestern Medicine i Sveučilištu Yonsei u Južnoj Koreji otkrila je da je više od 99 % ljudi koji su doživjeli srčani udar, moždani udar ili zatajenje srca ranije imalo barem jedan rizičan faktor iznad optimalne razine.

Istraživanje, objavljeno u časopisu The Journal of the American College of Cardiology, obuhvatilo je više od 9 milijuna odraslih osoba u Južnoj Koreji i gotovo 7000 ljudi u SAD-u, prateći ih više od deset godina. Rezultati su jasno pokazali da ozbiljni srčani problemi rijetko dolaze bez upozorenja.

Prema autorima studije, ključni “okidači” srčanih bolesti su:

  • Visoki krvni tlak – ≥120/80 mmHg ili uz terapiju
  • Povišen kolesterol – ≥200 mg/dL ili uz terapiju
  • Povišen šećer u krvi – glukoza natašte ≥100 mg/dL, dijagnoza dijabetesa ili terapija
  • Pušenje – sadašnje ili u prošlosti

Više od 99 % oboljelih imalo je barem jedan neoptimalan faktor rizika prije srčanog udara. Više od 93 % imalo je dva ili više faktora rizika. Visoki krvni tlak pokazao se kao glavni problem – bio je prisutan kod preko 95 % pacijenata u Južnoj Koreji i više od 93 % u SAD-u.

Profesor kardiologije dr. Philip Greenland sa Sveučilišta Northwestern zaključuje: “Ova studija snažno pokazuje da gotovo svi pacijenti s kardiovaskularnim bolestima imaju barem jedan rizičan faktor koji je moguće kontrolirati. Ključ je raditi na smanjenju tih faktora – poput tlaka, šećera ili pušenja – umjesto da tražimo uzroke koji se teško liječe”. 

Poruka je jasna: kontrola krvnog tlaka, kolesterola, šećera i prestanak pušenja najbolji su način da zaštitimo zdravlje srca i smanjimo rizik od srčanih bolesti.

Obratite pažnju: Ovo su tihi znaci da biste mogli doživjeti srčani udar!
