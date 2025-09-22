Muke po tantrumima: Stručnjaci otkrivaju kako se nositi s dječjim izljevima bijesa

Malo je roditelja koji nisu bar jednom doživjeli ispad bijesa svojih mališana. Takve situacije predstavljaju veliki izazov, no stručnjaci savjetuju da na njih ne gledamo kao na katastrofu, nego kao priliku da djeca nešto uče. Tantrumi se kreću od plača i vikanja do udaranja i bacanja po podu, a najčešći su između prve i treće godine djetetova života. Javljaju se jednako kod djevojčica i dječaka, najčešće kada je dijete gladno, umorno ili frustrirano jer nešto ne može dobiti ili izraziti. Posebno su česti u dobi kada dijete još ne vlada dobro jezikom pa teško može reći što želi ili osjeća, otkrivaju stručnjaci za Kids Health.

Roditelji tantrume mogu ublažiti prevencijom. Pomaže pridavanje puno pozitivne pažnje i pohvala za poželjna ponašanja, kao i male mogućnosti izbora, poput pitanja: 'Želiš li sok od jabuke ili naranče?' Time dijete osjeća da ima određenu kontrolu nad situacijom, a roditelj izbjegava borbu moći. Dobro je u određenim situacijama i skloniti predmete koji bi mogli izazvati svađu, ponuditi drugu aktivnost ili promijeniti prostoriju. Važno je i prepoznati granice. Primjerice, odlazak u trgovinu s djetetom koje je pospano ili gladno nije najbolja opcija.

Kada tantrum ipak započne, ključno je zadržati mir i prisebnost. Ako je dijete umorno ili gladno, treba ga nahraniti ili staviti na počinak. Ako tantrum služi privlačenju pažnje, najbolje ga je ignorirati i ne popuštati. Ako dijete odbija zadatak, pričekajte da se smiri, ali obavezno inzistirajte da ga dovrši. U slučaju opasnog ponašanja, dijete treba odvesti na sigurno mjesto ili staviti u kratki 'time-out'. Važno je biti dosljedan, osobito kod sigurnosnih pravila.

Nakon što se dijete smiri, potrebno ga je pohvaliti zbog kontrole i pružiti mu sigurnost i zagrljaj. Tada s njim možete razgovarati o drugim načinima izražavanja frustracija. Redovit i kvalitetan san također je važan jer umorna djeca češće imaju ispade. Roditelji trebaju potražiti pomoć liječnika ako tantrumi postaju sve češći i dulji, ako dijete ozljeđuje sebe ili druge ili ako roditelj osjeća da gubi kontrolu. Valja imati na umu kako su ispadi bijesa normalan dio razvoja, a obično nestaju kako djeca odrastaju, razvijaju samokontrolu i bolje izražavaju osjećaje.