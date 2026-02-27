Naši Portali
Poslušaj
KUĆNI LJUBIMCI

Video koji je oduševio internet: Dvije labradorice redovito idu u šetnju, ali ne samo u park…

Autor
Slavica Trgovac Martan
27.02.2026.
u 01:00

Kako bi višak energije kod svoje jubimice usmjerili na zdrav način, obitelj ju je postupno i strpljivo navikavala na spravu, a uskoro joj je pridružila i mlađa sestrica

Za većinu pasa sasvim je dovoljna obična šetnja kvartom, ali za dvije sestrice labradorice iz Montreala svakodnevno razgibavanje izgleda malo drugačije. One, naime, redovito vježbaju na traci za trčanje. Snimka iz njihova doma, koju je podijelio ViralHog, pokazuje kako se mirno izmjenjuju na kućnoj traci, hodajući i lagano trčeći kao da im je to najnormalniji dio dana. Njihovi vlasnici otkrivaju da je cijela rutina nastala iz čiste potrebe, nakon što se njihova prva labradorica pokazala prepunom energije, čak i za jednog labradora, piše People.

Kako bi tu energiju usmjerili na zdrav način, obitelj ju je postupno i strpljivo navikavala na spravu. Kažu da je trebalo vremena i upornosti, ali da se trud itekako isplatio. Kasnije je u dom stigla i druga labradorica, mlađa kujica, koja je jednostavno promatrala stariju sestru i vrlo brzo počela oponašati njezino ponašanje. Vlasnici kažu da je mlađa kujica traku odmah doživjela kao nešto sasvim uobičajeno.

Na snimci se vidi smeđa labradorica, tada stara oko sedam mjeseci, kako se smireno penje na pokretnu traku i prati ritam koji joj je već poznat iz kućne rutine. Danas njihove vježbe traju od ponedjeljka do petka, pri brzini od oko 8,7 kilometara na sat, a svaka od njih izdržljivost gradi svojim tempom. Starija Lucy na traci provede oko 30 minuta, dok je Mahée dogurala do više od 10 minuta, pri čemu joj vlasnici svaki tjedan postupno dodaju još oko minutu.

Osim što tako troše višak energije, vlasnici ističu da ovakva strukturirana aktivnost psima pomaže i mentalno. Naime, ne radi se samo o fizičkom umoru, nego i o tome da pas ostane fokusiran, smiren i 'zaposlen', što je osobito važno kod pasmina koje imaju puno energije i snažan radni nagon, poput labradora. Ova neobična kućna rutina zato nije samo simpatična za gledati, nego i dobar podsjetnik koliko je važno pronaći pravi ventil za aktivne pse.

