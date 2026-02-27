Beštija ima novi meni: Od onglet steaka do sticky toffee pudinga, ovo su jela o kojima će se pričati

Bistro Beštija predstavila je novi meni koji je već pronašao put do brojnih hedonista. Glavni chef zagrebačkog bistroa, uzastopno okrunjenog Bibgourmand priznanjem, Mateo Davidović, inspiraciju za nove okuse crpio je iz gastro putovanja, posebno onih u Parizu i Kopenhagenu. Sekvence viđenog i probanog ukomponirao je s okusima sezone, te nadogradio i stavio vlastiti potpis. Novi meni donosi naglašenu žestinu, ljute i raskošne okuse, više koncentrirane i zasitne komponente predstavljene u pet predjela, osam glavnih jela, tri priloga i dva deserta.

Predjela

Kao i inače, glavnu riječ u predjelima vodi bezvremenski klasik; tatarski biftek. Ovaj put u verziji s dimljenim žumanjcima i čipsom od pastrnjaka. Novost među predjelima je burrata s grilanim radičem i pršutom XO.. Novitet među predjelima je i vitello tonnato ( teletina u umaku od tunjevine) s hrskavim kaparima i ukiseljenim lukom. Na meniju se našla i juha od mrkve i đumbira, služena s creme fraicheom i sjemenkama bundeve. Riječ je o pravoj zimskoj juhi koja će zagrijati organizam, zahvaljujući spoju žestokog đumbira i kurkume. Tu je ostao i još jedan klasik, samo u mrvicu drugačijem tonu; kozice na tostiranoj focacciji s maslacem s češnjakom i čilijem.

Foto: promo

Glavna jela

Dobar, sočan odrezak nikada ne dosadi, a u novom ruhu Beštija svojim gostima nudi onglet steak, koji na tanjure stiže sa sitnim, pečenim krumpirom i charcutiere umakom (jusom s redukcijom šećera i crnog vina). Riječ je o vrlo ozbiljnom i konkretnom zimskom jelu koji je već postao omiljen među Beštijinim gostima. Ništa manje ozbiljna nisu ni pačja prsa s ciklom, radičem i jusom. Cikla je pečena u kori od slanog tijesta, zahvaljujući kojem su sačuvani svi njezini okusi, a patka je klasično pečena i dovršena na yakitori roštilju. Cijela priča ovog jela zaokružena je salatom od radiča, začinjenom homemade rađenim vinegretasom od šumskog voća. S novim menijem, na svoje su došli i svi ljubitelji burgera, jer je Beštija izvukla itekakav adut. Bavette burger s raclettom, karameliziranim lukom i konjakom i ukiseljenim sjemenkama gorušice. Sve ove divote nalaze se u pecivu od piva, a na tanjure dolazi i s pomfritom pečenim u goveđoj masti. Meni Beštije u svom okrilju ima i klasik nad kasicima; filet mignon, služen s krumpirom i charcutiere umakom; iskonski zimski comfort food.

Foto: promo

Nakon seta mesa, Beštijina kuhinja pokazala je (još jednom), kako je pravi profesionalac i kada je u pitanju tjestenina. Svoje znanje i praksu pretočili su u raviole od čičoke i krumpira, sa shiitake gljivama i umakom od pilećih krilaca. Ljubitelje nešto nježnijih okusa, Beštija ove sezone spremno dočekuju s brancinom, bijelim grahom, cavolo nerom (toskanskim keljom) i aiolijem od limuna. U morskom tonu na novom meniju još je jednom jelo; hobotnica s slanutkom, ndujom i salsom verde. Hobotnica se prvo kuha, zatim završava na roštilju te se služi u bogatom raguu kuhanom od slanutka i glava hobotnice, sa savršenim kickom svježine iz salse verde. Vegetarijansko jelo na ovom meniju je kupus; kuhan pa dovršen na roštilju, okupan tahinijem, mlaćenicom i vrlo pikantnom salsom macha ( sjemenke čilija, luk, kikiriki i sezam).

Foto: promo

Deserti

Prvi među novitetima je sticky toffee pudding sa sladoledom od kardamoma. Rijetko tko će moći odoljeti ovoj bezobrazno dobroj, toplo hladnoj kombinaciji slatkog, toplog i ljepljivog pudinga sa sladoledom. Nešto manje sladak, ali nimalo lošiji, drugi je desert – čokoladni basque cheesecake s couliom od crvene naranče.