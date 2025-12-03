Naši Portali
trik bolji od tableta

Neuroznanstvenik tvrdi: Ako želite zaspati za svega nekoliko sekundi, samo stavite ovaj predmet na svoje čelo

Ana Hajduk
03.12.2025.
u 20:55

Ovaj trik može vam pomoći da zaspite za nekoliko sekundi, a neuroznanstvenik tvrdi da je bolji od tableta.

Zaspati ponekad izgleda kao najteži zadatak dana. Misli jure, tijelo je umorno, ali mozak kao da odbija suradnju. Previsoka temperatura u sobi, svjetlo na mobitelu ili jednostavno nemirna glava — sve to može biti dovoljno da vam san izmakne. Zato mnogi posežu za trikovima za spavanje koji obećavaju “san na zahtjev”: vježbe disanja, mentalne slike, opuštanje mišića… No jedan neuroznanstvenik tvrdi da postoji još jednostavniji način — i za njega ne trebate baš nikakvu tehniku.

Kyle Cox, popularni neuroznanstvenik na društvenim mrežama, kaže da postoji vrlo jednostavan način da se mozak “prebaci” u stanje sna: ohladite čelo. Da — zvuči čudno, ali Cox tvrdi da tu metodu potvrđuju i klinike za spavanje. Objašnjava: “Temperatura čela kontrolira hoće li mozak ostati budan ili se isključiti. Kada se frontalni režanj ohladi samo za jedan stupanj, pokreće se kemija spavanja”. 

U istraživanjima koja spominje, osobama s teškom nesanicom davali su rashladne kape — i većina je zaspala brže od onih koji su uzimali lijekove za spavanje. Kada se čelo ohladi usporava aktivnost prefrontalnog korteksa — dijela mozga odgovornog za analitičke misli, a mentalno “čavrljanje” se smanjuje. Također, tijelo prirodno ulazi u stanje pospanosti. 

Cox preporučuje vrlo jednostavna pomagala - hladna krpa, rashladni gel jastučić, vrećica smrznutog graška zamotana u tanki ručnik. “Stavite je na čelo kad legnete, ostavite dok se ne zagrije — misli će se drastično usporiti”, kaže. Dodaje i da mu je ova metoda bolja od melatonina. Naravno, ne stavljajte ništa smrznuto izravno na kožu — riskirate iritacije i “brain freeze”. Preporučeno trajanje ovog trika je do 15 minuta odjednom.

U komentarima ispod Coxova videa, mnogi tvrde da će odmah isprobati trik: “Ovo objašnjava zašto bolje spavam u hladnoj sobi, a pokriven sam do grla”; “3:30 je ujutro — upravo ovo radim”; Uvijek trebam hladnu klimu da ponovno zaspim”.  Čini se da je trik jednostavan — i da kod mnogih već ima smisla.

Ako imate kroničnih problema sa spavanjem, NHS preporučuje uvođenje ovih navika

Pomaže:

  • ići u krevet i buditi se u isto vrijeme
  • sat vremena prije sna raditi nešto opuštajuće
  • spavati u tamnoj i tihoj sobi
  • redovito vježbati tijekom dana
  • imati udoban madrac i jastuke

Izbjegavajte:

  • kofein, alkohol i cigarete 6 sati prije spavanja
  • kasne i obilne obroke
  • vježbanje kasno navečer
  • mobitele i ekrane prije spavanja
  • drijemanje tijekom dana
  • produživanje spavanja nakon loše prospavane noći - držite se svoje uobičajene rutine
Komentara 1

SP
Sprovodovod
22:37 03.12.2025.

Najbrži metod je "Čekić metod" uspavljivanja, ali i ovaj treba probati.

