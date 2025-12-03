Neuroznanstvenik tvrdi: Ako želite zaspati za svega nekoliko sekundi, samo stavite ovaj predmet na svoje čelo

Zaspati ponekad izgleda kao najteži zadatak dana. Misli jure, tijelo je umorno, ali mozak kao da odbija suradnju. Previsoka temperatura u sobi, svjetlo na mobitelu ili jednostavno nemirna glava — sve to može biti dovoljno da vam san izmakne. Zato mnogi posežu za trikovima za spavanje koji obećavaju “san na zahtjev”: vježbe disanja, mentalne slike, opuštanje mišića… No jedan neuroznanstvenik tvrdi da postoji još jednostavniji način — i za njega ne trebate baš nikakvu tehniku.

Kyle Cox, popularni neuroznanstvenik na društvenim mrežama, kaže da postoji vrlo jednostavan način da se mozak “prebaci” u stanje sna: ohladite čelo. Da — zvuči čudno, ali Cox tvrdi da tu metodu potvrđuju i klinike za spavanje. Objašnjava: “Temperatura čela kontrolira hoće li mozak ostati budan ili se isključiti. Kada se frontalni režanj ohladi samo za jedan stupanj, pokreće se kemija spavanja”.

U istraživanjima koja spominje, osobama s teškom nesanicom davali su rashladne kape — i većina je zaspala brže od onih koji su uzimali lijekove za spavanje. Kada se čelo ohladi usporava aktivnost prefrontalnog korteksa — dijela mozga odgovornog za analitičke misli, a mentalno “čavrljanje” se smanjuje. Također, tijelo prirodno ulazi u stanje pospanosti.

Cox preporučuje vrlo jednostavna pomagala - hladna krpa, rashladni gel jastučić, vrećica smrznutog graška zamotana u tanki ručnik. “Stavite je na čelo kad legnete, ostavite dok se ne zagrije — misli će se drastično usporiti”, kaže. Dodaje i da mu je ova metoda bolja od melatonina. Naravno, ne stavljajte ništa smrznuto izravno na kožu — riskirate iritacije i “brain freeze”. Preporučeno trajanje ovog trika je do 15 minuta odjednom.

U komentarima ispod Coxova videa, mnogi tvrde da će odmah isprobati trik: “Ovo objašnjava zašto bolje spavam u hladnoj sobi, a pokriven sam do grla”; “3:30 je ujutro — upravo ovo radim”; Uvijek trebam hladnu klimu da ponovno zaspim”. Čini se da je trik jednostavan — i da kod mnogih već ima smisla.

Ako imate kroničnih problema sa spavanjem, NHS preporučuje uvođenje ovih navika

Pomaže:

ići u krevet i buditi se u isto vrijeme

sat vremena prije sna raditi nešto opuštajuće

spavati u tamnoj i tihoj sobi

redovito vježbati tijekom dana

imati udoban madrac i jastuke

Izbjegavajte: