Ne čini vam se: Evo zašto Coca-Cola ima bolji okus iz staklene boce nego iz plastične

Puno ljudi tvrdi da bezalkoholna pića imaju bolji okus kada su pakirana u staklenu bocu. Razlog tome nije samo nostalgija za klasičnim ambalažama, već pruža osjećaj "premium" kvalitete. Mnogi potrošači ističu kako uživanje u omiljenom gaziranom piću iz staklene boce jednostavno ima drukčiji, "autentičniji" doživljaj.

Nije to samo u vašoj glavi - staklena boca zaista poboljšava okus vašeg pića. Prema Rowlandu Kingu, direktoru dobavljača staklenih boca, Quality Bottles, staklo ima nekoliko svojstava koja pojačavaju okus. "Staklo je kemijski inertno i neporozno, što znači da ne reagira s pićem niti upija spojeve okusa. To pomaže da okus ostane točno onakav kakav je namijenjen od trenutka punjenja do trenutka otvaranja", objasnio je. Drugi aspekt čine gazirana pića, piše Daily Express.

"Gazirana pića oslanjaju se na otopljeni CO₂ za svoju oštrinu i svježinu. S vremenom je plastika malo propusna za plin, čak i kada je zatvorena. Staklo nije porozno, pa se ugljični dioksid obično bolje zadržava, što može značajno utjecati na okus i doživljaj pića pri ispijanju", rekao je King. Oblik boce također doprinosi okusu. Boca s uskim grlom koncentrirat će aromu pića, što suptilno mijenja okus. Posljednji način na koji staklene boce poboljšavaju okus vašeg gaziranog pića jest način na koji staklo utječe na temperaturu.

"Staklene boce su deblje i imaju tendenciju ravnomjernijeg hlađenja te ostaju hladne malo dulje nakon što se izvade iz hladnjaka. S obzirom na to da temperatura snažno utječe na percepciju okusa, samo to može učiniti da piće izgleda osvježavajuće", objasnio je stručnjak.

King je dodao da iako kontrole proizvodnje teže dosljednosti okusa u svim formatima, materijal za pakiranje i dalje može utjecati na konačno iskustvo pijenja. "Proizvođači naporno rade na standardizaciji okusa, ali znanost o materijalima je znanost o materijalima. Spremnik čini razliku, posebno kod gaziranih pića", zaključio je.