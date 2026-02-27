VIDEO Učitelj otkrio poruke koje mu šalju roditelji: 'Možete li promijeniti ime Hladnom ratu?'

Jedan srednjoškolski profesor iz američke savezne države Georgije preko noći je postao internetska senzacija nakon što je na TikToku počeo dijeliti neke od najnevjerojatnijih mailova koje je godinama dobivao od roditelja svojih učenika. Colton Major, 30-godišnji nastavnik koji predaje u tamošnjem 11. razredu nije očekivao da će njegov sadržaj privući milijune pregleda, ali upravo se to dogodilo. Njegove objave izazvale su val smijeha, nevjerice, ali i suosjećanja prema učiteljima i profesorima koji svakodnevno nose puno više tereta nego što javnost vidi. Iza viralnih videa, kaže, ne stoji samo zabava, nego i želja da ljudima pokaže kako stvarno izgleda život u učionici, prenosi People.

Ideja mu je pala na pamet nakon što je vidio drugog TikTok korisnika kako dijeli slična iskustva. Tada je shvatio da i sam ima pravi mali arhiv neobičnih roditeljskih poruka iz prvih godina rada u školi pa je odlučio pokušati i vidjeti što će se dogoditi. Rezultat je bio eksplozivan: u svega nekoliko dana njegovi su videi postali viralni, a publika je s nevjericom čitala poruke koje su se kretale od zbunjujućih do potpuno apsurdnih.

Među mailovima koje je podijelio našli su se, primjerice, prigovori roditelja da se Drugi svjetski rat predaje s previše 'grafičkih detalja', zahtjev da se Hladni rat preimenuje pa čak i uzrujane reakcije na sasvim običnu obavijest o snježnom danu i otkazivanju nastave. Major priznaje da su on i kolege ponekad ostajali bez riječi. Prisjeća se trenutaka kada bi pokazivao takve poruke voditelju odjela, te kako su obojica bili u šoku, pokušavajući shvatiti kako su uopće došli do takvih situacija.

Ipak, iako danas te mailove javnost doživljava kao komične, za njega su oni godinama bili dio vrlo stvarne, često iscrpljujuće svakodnevice. Sve poruke koje je dobivao, zajedno sa svojim odgovorima, pažljivo je čuvao, a njihovo dijeljenje na društvenim mrežama opisuje kao svojevrsno olakšanje. Kaže da posao nastavnika zna potpuno preplaviti osobu, a pojedine poruke roditelja katkad ga natjeraju da preispita sve što misli da zna o svom poslu. Kada ih je pretvorio u javni, duhovit sadržaj, kaos je odjednom postao nešto s čim su se mnogi mogli poistovjetiti.

Major ističe da mu obrazovanje nikad nije bilo slučajan izbor. Još u osnovnoj školi znao je da želi biti učitelj jer je bio onaj učenik koji je brzo svladao gradivo, a zatim pomagao drugima. Kaže da su strpljenje i suosjećanje koje danas unosi u nastavu velikim dijelom naslijeđe njegove bake koja je brinula o njemu i sestri dok su roditelji radili, kao i odgoja u kojem je naglasak bio na jednostavnom pravilu: pomoći drugome kad možeš. Upravo zato na svoj posao ne gleda samo kao na profesiju nego kao na poziv.

Za njega viralna popularnost nije samo prilika za smijeh nego i način da javnosti približi nevidljivi dio nastavničkog posla. Kaže da učitelji svakog dana daju dio sebe za djecu koja nisu njihova, ulažu emocije, vrijeme, pripremu i dosljednost, a da se sve to izvana rijetko vidi. Učitelje uspoređuje s ledenim brijegom: ono što ljudi primijete samo je mali dio, dok se najveći dio rada odvija ispod površine.

Colton se nada da će njegovi TikTok video uraci pomoći roditeljima, učenicima i široj javnosti da u nastavnicima vide i ljudsku stranu. Da, ponekad dobivaju potpuno nevjerojatne poruke, kaže, ali unatoč tome vole ono što rade. U poslu ne prenose samo gradivo, nego ulažu u živote mladih ljudi. A ako pritom mogu nasmijati publiku i istovremeno pokazati s čime se prosvjetni radnici svakodnevno nose, smatra da je to više nego vrijedan trud.