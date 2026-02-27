Svaka minuta je važna: Evo što odmah učiniti ako vam je mobitel ukraden ili ste ga izgubili

Osjećaj panike koji prostruji tijelom kada shvatite da vam mobitela nema u džepu ili torbici poznat je mnogima. U tom trenutku ne gubite samo uređaj vrijedan stotine eura, već i digitalni produžetak vlastitog života. U pametnim telefonima danas čuvamo gotovo sve: od fotografija i privatnih poruka do bankovnih aplikacija, kreditnih kartica, lozinki za e-mail i društvene mreže. Za lopove, vrijednost podataka pohranjenih na uređaju višestruko nadmašuje cijenu samog hardvera. Pristup vašem mobitelu može im otvoriti vrata za krađu novca s računa, ucjenu osobnim fotografijama, preuzimanje digitalnog identiteta ili provođenje sofisticiranih prijevara usmjerenih na vaše kontakte. Zbog toga je ključno ne prepustiti se očaju, već djelovati brzo, smireno i metodično.

Prvi korak, odmah nakon što utvrdite da je telefon nestao, jest pokušati ga locirati. Nazovite svoj broj s drugog telefona; možda je samo ispao u blizini ili ga je pronašla poštena osoba. Ako nema odgovora, bez odgode iskoristite alate za praćenje. Vlasnici iPhonea trebaju putem računala ili drugog Apple uređaja pristupiti usluzi "Find My", dok korisnici Androida koriste Googleov servis "Find My Device". Ovi alati omogućuju vam da vidite približnu lokaciju uređaja na karti i aktivirate glasan zvuk koji može pomoći u pronalaženju. No, najvažnija funkcija je daljinsko zaključavanje. Aktiviranjem opcije "Lost Mode" (za iPhone) ili "Secure Device" (za Android) odmah postavljate prvu liniju obrane. Uređaj će se zaključati zaporkom, a na zaslonu možete ispisati poruku s alternativnim brojem telefona, što značajno otežava pristup podacima i povećava šanse za povratak ako je telefon samo izgubljen.

Jednom kada je uređaj zaključan, sljedeći prioritet je osigurati sve digitalne račune povezane s njim. Iako zaključavanje pruža određenu zaštitu, vješti lopovi mogu pokušati zaobići tu prepreku. Zbog toga je nužno promijeniti lozinke za najvažnije servise, a apsolutni prioritet ima vaš primarni e-mail račun. On je "glavni ključ" vašeg digitalnog života jer se preko njega najčešće vrši oporavak lozinki za sve ostale platforme. Nakon što osigurate e-mail, redom mijenjajte lozinke za mobilno bankarstvo, društvene mreže, cloud servise poput iClouda ili Google Drivea te sve aplikacije u kojima imate pohranjene podatke o plaćanju. Gotovo svi veliki servisi, uključujući Google i Apple, nude opciju da se daljinski odjavite sa svih uređaja, što je iznimno važno kako bi se prekinule sve aktivne sesije koje su možda ostale prijavljene na ukradenom telefonu.

Paralelno s osiguravanjem digitalnih računa, morate kontaktirati dvije ključne institucije: vašeg mobilnog operatera i banku. Pozivom službi za korisnike operatera zatražite hitnu blokadu SIM kartice. Time ne samo da sprječavate da lopov stvara troškove na vaš račun, već, što je još važnije, onemogućujete mu primanje SMS kodova za dvofaktorsku autentifikaciju (2FA). Ti su kodovi često ključni za neovlašteni pristup bankovnim i drugim osjetljivim računima. Zatražite od operatera i da stavi IMEI broj vašeg uređaja na "crnu listu", čime on postaje praktički neupotrebljiv na većini mobilnih mreža u svijetu. Odmah nakon toga, obavijestite sve banke čije kartice koristite putem digitalnih novčanika poput Apple Paya, Google Paya ili domaćih aplikacija. Zatražite privremenu ili trajnu blokadu tih kartica kako biste spriječili bilo kakve neovlaštene kupnje i zaštitili se od financijske štete.

Ovih 5 znakova otkriva vam da vas partner špijunira preko mobitela: 'Slaba baterija je loš znak'

Prijava policiji i obavještavanje osiguranja

Iako se može činiti da policija neće aktivno tražiti vaš uređaj, prijava krađe je neophodan i pametan korak. Otiđite u najbližu policijsku postaju i podnesite službenu prijavu. Sa sobom ponesite sve dostupne podatke o uređaju, a najvažniji je njegov jedinstveni IMEI broj (International Mobile Equipment Identity), koji se obično nalazi na originalnoj kutiji ili na računu. Policijski zapisnik je službeni dokument koji će vam biti potreban ako trebate osporiti lažne troškove kod banke ili ako imate osiguranje koje pokriva krađu uređaja. Ako ste ugovorili policu osiguranja prilikom kupnje mobitela, odmah nakon prijave policiji kontaktirajte i osiguravajuću kuću kako biste pokrenuli postupak za naknadu štete ili dobivanje zamjenskog uređaja.

Posljednja linija obrane i preventivne mjere za budućnost

Ako ste iscrpili sve mogućnosti i sigurni ste da nećete vratiti svoj telefon, vrijeme je za posljednju, ali najdrastičniju mjeru: daljinsko brisanje svih podataka. Putem "Find My" ili "Find My Device" servisa možete pokrenuti potpuno brisanje uređaja, čime se on vraća na tvorničke postavke. Time osiguravate da vaši osobni podaci, fotografije, poruke i dokumenti neće pasti u krive ruke. Imajte na umu da nakon ovog koraka više nećete moći pratiti lokaciju uređaja, stoga ga koristite samo kad je povratak isključen. Kako biste izbjegli ovakav stres u budućnosti, ključno je poduzeti preventivne korake: uvijek koristite jaku zaporku ili biometrijsku zaštitu (otisak prsta, prepoznavanje lica), uključite opciju lociranja uređaja čim ga počnete koristiti, i zabilježite svoj IMEI broj (jednostavno utipkajte *#06# u birač brojeva) te ga pohranite na sigurno.

Jedan od koraka koji mnogi zaborave jest obavještavanje bliskih kontakata. Kriminalci mogu iskoristiti pristup vašim porukama i imeniku kako bi se predstavljali kao vi i slali poruke prijateljima ili obitelji, tražeći novac ili osjetljive informacije pod lažnom izlikom. Kratka poruka putem druge platforme ili poziv može spriječiti da vaši bližnji postanu sekundarne žrtve prijevare. Na kraju, redovito izrađujte sigurnosne kopije (backup) svojih podataka na cloud servise poput iClouda ili Google Photos. U slučaju da morate daljinski obrisati uređaj, znat ćete da vaše uspomene i važni podaci nisu zauvijek izgubljeni te ih možete lako vratiti na novi telefon.