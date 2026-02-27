Stranci masovno dolaze u malo slavonsko sklonište, a iz Farmice odlaze sa prijateljima za život

Kendall iz Kalifornije već je treći put stigla na Farmicu. I nije ona jedina, u sklonište u Našicama, koje vodi Udruga za dobrobit pasa i mačaka Farmica, vraćaju se brojni volonteri koji su putem platforme Workaway došli pomoći u brizi za napuštene životinje. Trenutačno su tu Pau iz Meksika, Brooke, Tina, Marco i Connor iz Ujedinjenog Kraljevstva, Shaila iz Nizozemske i Noa iz Luksemburga. Stizali su im u protekle tri godine volonteri iz Švicarske, Austrije, Češke, Slovenije, Albanije, Francuske, Italije, Novog Zelanda, Australije, Kostarike, Južnoafričke Republike, Kanade, Rusije.

Foto: Udruga Farmica

– Kad jednom dođu kod nas, uglavnom se i vraćaju. Imamo volontere iz Velike Britanije koji su bili ovdje već pet puta. Ostajemo u kontaktu i kad se vrate svojim kućama – govori nam Ivana Varkonji, voditeljica skloništa i predsjednica Udruge. Puno je posla u skloništu, u kojem osim 180 pasa žive i brojne druge spašene životinje – magarci, krave, ovce, koze, svinje, patke... No, bez obzira na sve zadatke koji ih čekaju na Farmici, na odlasku iz ovog životinjskog carstva volonteri ponesu zadovoljstvo i ljubav zbog kojih se i vraćaju. I sve češće, dodaje Ivana, događa se da se kući ne vraćaju sami. S njima odlaze i psi za koje se toliko vežu da više ne mogu bez njih.

Foto: Udruga Farmica

– Upravo se pripremamo na rastanak s Bojanom. Ona je obični crni pas kojeg nitko nije poželio udomiti, ostala bi zauvijek s nama. Udomila ju je Shaila s kojom će otići u Nizozemsku – objašnjava nam. Ispočetka su imali probleme sa smještajem, željeli su da se nakon naporna dana i odrađenog posla volonteri odmaraju u prikladnom prostoru. Zato su i počeli graditi Tominu kuću, a konačno su je uspjeli i završiti. Mnogi od ovih volontera upoznali su i psa po kojem je kuća dobila ime. Naime ona se gradila i zato da Toma ima dom, kad se već nikad nije udomio. I oni koji ga nisu upoznali dok je bio živ, vrlo brzo saznaju tko je Toma, pas koji je do svoje smrti živio s volonterima u Tominoj kući. A sada na Farmici zauvijek živi u pričama.

Foto: Udruga Farmica

Volontersku kuću su završili, sada im je u planu opskrbiti cijelo sklonište toplom vodom. – Najteže nam je zimi, kad se sve smrzne pa onda moramo po cijelom skloništu u kantama nositi toplu vodu da sve očistimo i napunimo zdjelice. A sklonište nije baš malo – ističe I. Varkonji. I dodaje da ne zna hoće li u tome uspjeti. Sve ovisi o novcu, troškovi su veliki, a donacija je sve manje. Svaki dan moraju nahraniti 180 pasa, a tu su i troškovi liječenja bolesnih i ozlijeđenih, plaće zaposlenih.

Foto: Udruga Farmica

– Imamo puno problema s romskim naseljima iz kojih nam dolazi dosta pasa, nisu ni čipirani ni cijepljeni. Ako se već ne može zabraniti da imaju pse, nešto se mora moći napraviti – ističu u skloništu.

Prošle godine prihvatili su oko 180 pasa, a u siječnju ove godine napušteno ih je već 20. U sklonište je prošle godine stigla i Chiara, kujica koja se obožava maziti pa joj nije problem ni uskočiti nekome u krilo, samo da je blizu čovjeka. Dobro se slaže s većinom pasa, pristojno hoda na povocu, iako ponekad pokaže koliko je snažna. Voli istraživati, trčati i igrati se s igračkama. Na svaki poziv brzo se vraća, posebno ako u ruci imate hranu. Chiara ima godinu i pol, a u skloništu je već gotovo godinu dana.

Foto: Udruga Farmica

Već dvije godine u skloništu živi i Mata, mješanac labradora. Voli ljude i pse, a uživa u nježnostima, hrani i igri s prijateljima. Ima Mata i poseban talent, voli raditi mjehuriće u vodi. Za njega u skloništu kažu da je savršen pas, pun je ljubavi i uvijek spreman uljepšati vam dan. Mata je, ističu, idealan obiteljski pas jer osim pasa obožava djecu.

Godinu i pol u skloništu je i Miljenko, pas o kakvom mašta svaka obitelj. Privržen je i zaigran, a uz to je posebno nježan kad su uz njega djeca. Jako se dobro slaže s drugim psima, lijepo hoda na povocu i zna sva pravila ponašanja u kući. Odan je i pun ljubavi, jedino mu nedostaje obitelj kojoj će to sve pokazati.

Foto: Udruga Farmica

Sve informacije o udomljavanju, ali i o tome kako pomoći Farmici, možete doznati na broju telefona 097/ 650 2497. Nedavno su nakon poziva, a zovu ih svakog dana, pronašli psa punog sačme, čeljust mu je bila krvava i noge natečene jer ga je netko istukao, točnije prebio. Njegovo liječenje i oporavak koštaju, ali njegov život na Farmici nema cijenu.