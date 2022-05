Muči vas peludna alergija? Evo kako smanjiti simptome na prirodan način

Od cvjetova koji još uvijek padaju s drveća do cvjetova koji se pojavljuju i maglovite ljetne trave, pelud je trenutno na najvišoj razini. Dakle, kako možete smanjiti njen učinak, bez nazalnih sprejeva i kapi za oči?

Vazelin

Više nego sama hidratantna krema, vazelin djeluje kao barijera – zadržava pelud da je ne udahnete, no da bi to bilo učinkovito vazelin treba nanijeti na unutrašnji dio nosa, i to svaki dan najmanje dva tjedna prije nego što očekujete da će simptomi početi.

Pčelinji pelud

Mnogi se kunu da čajna žličica meda dnevno smanjuje osjetljivost na pelud i pomaže u ublažavanju simptoma peludne groznice. Cvjetni prah ili pčelinji pelud proizvode mlade pčele kada slete na cvijet, a jedinstveni spoj sadrži niz hranjivih tvari, esencijalnih masnih kiselina i flavonoida koji jačaju imunološki sustav i smanjuju upalu, potencijalno suzbijajući simptome peludne groznice. Preporučuje se uzimati samo malu količinu praha, a važno je zapamtiti da se razlikuje od meda koji može sadržavati i druge tvari.

Ananas

Tropsko voće je prepuno enzima zvanog bromelain koji se bori protiv upale kako bi se smanjio oteklina i iritacija uzrokovana peludom i drugim sezonskim alergenima, kako piše Daily Mail. Ananas također sadrži vitamin C, a bromelain čak pomaže u smanjenju simptoma astme kao što su kašalj i stezanje u prsima sprječavajući iritaciju i upalu u cijelom dišnom traktu.

Čaj

Čaj ima antioksidativna svojstva koja mogu smanjiti upalu, a čaj od paprene metvice je dobar izbor jer njegov jak miris može pomoći u čišćenju nosnih puteva. Također se predlaže da se čaj od kamilice koristi kao oblog za oči za hlađenje natečenih, crvenih očiju.

Prije spavanja se otuširajte kako biste isprali svu pelud s vaše kose i kože i stavite svu odjeću ravno u pranje. Još jedan savjet je izbjegavanje vješanja veša vani jer se pelud u zraku može zalijepiti za čistu odjeću i zadržati se na materijalima.

