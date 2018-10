Možete li im odoljeti? Evo recepata za slasna pečena rebarca

Rebarca s grila

SASTOJCI

1,4 kg svinjskih rebara (već narezanih)

Za marinadu

1 žlica smeđeg šećera

3 žličice mljevene crvene paprike

2 žličice češnjaka u prahu

1 žličica mljevenog crnog papra

150 ml vode

Za umak

80 g luka

3 žlice ulja

2 češnja češnjaka

20 g pancete

1 žličica smeđeg šećera

300 ml svijetlog piva

1 žličica tabasca

200 ml pasirane rajčice

PRIPREMA

Na većem komadu folije u jedan red posložite pola količine narezanih rebara. Pomiješajte smeđi šećer, crvenu papriku, češnjak u prahu i papar. Pola količine začina dobro utrljajte u meso sa svih strana. Foliju zatvorite prvo po dužini, pa jedan kraj folije također dobro zatvorite. Kroz otvoreni dio ulijte 75 ml vode, pa i taj kraj folije dobro zatvorite, ali pazite da folija nije previše stisnuta uz meso kako bi toplina mogla unutra cirkulirati. Na isti način pripremite i drugi paket. Pustite da paketi odstoje barem 1 sat pa ih položite na zagrijani roštilj. Dok se meso marinira, pripremite umak.

Sitno nasjeckan luk i pancetu pržite u tavi na ulju do zlatne boje. Dodajte protisnuti češnjak, smeđi šećer i zalijte pivom. Umak pirjajte na laganoj vatri oko deset minuta da se zgusne, pa dodajte pasiranu rajčicu i tabasco te još kratko kuhajte. Pripremljene pakete s mesom pecite na grilu 45 do 60 minuta na srednjoj vatri. Meso izvadite iz folije, vratite na gril i pecite na slabijoj vatri 10 do 15 minuta neprestano ga lagano premazujući pripremljenim umakom. Meso poslužite preostalim umakom, a možete ga posuti i svježe nasjeckanim začinima.