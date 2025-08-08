Može biti smrtonosno: Ova česta jutarnja navika povećava vaš rizik od stvaranja krvnih ugrušaka

Iako je sposobnost zgrušavanja krvi ključna za zacjeljivanje rana, krvni ugrušci mogu postati iznimno opasni — pa čak i smrtonosni — kada se formiraju na pogrešnim mjestima. Iako se ugrušci mogu razviti kod bilo koga, u bilo kojem trenutku, postoje rizični čimbenici koji znatno povećavaju tu vjerojatnost. No, prema riječima stručnjaka, čak i jedna uobičajena jutarnja navika može dodatno pogoršati stanje ako već imate te faktore rizika, piše Parade.

Ako pripadate skupini s većim rizikom (starije osobe, osobe sa srčanim ili plućnim bolestima, prekomjernom tjelesnom težinom, ili one koje dugo sjede), važno je znati da jutarnja kava prije čaše vode može dodatno povećati opasnost od krvnih ugrušaka. “Kava je blagi diuretik i uzrokuje gubitak tekućine, a mnogi ljudi dan započinju već lagano dehidrirani”, upozorava dr. Catherine Weinberg, direktorica odjela za kongenitalne srčane mane u bolnici Lenox Hill.

Kardiologinja dr. Anne B. Curtis dodaje da dehidracija povećava viskoznost (gustoću) krvi, što može dovesti do lakšeg zgrušavanja. Ugrušci se pritom najčešće formiraju u dubokim venama (DVT) ili plućima (PE) — a obje komplikacije mogu biti smrtonosne.

Rješenje je nevjerojatno jednostavno: popijte čašu vode prije prve jutarnje kave. “To je kao da ‘napunite pumpu’ – osiguravate da vaš krvotok počne dan u optimalnom stanju,” kaže dr. Weinberg. Samo 2,5 dcl vode može napraviti veliku razliku. Isti princip vrijedi i za čaj ili bilo koji napitak koji sadrži kofein.

Zašto je voda toliko važna?

Dehidracija smanjuje volumen krvi, čineći je gušćom. Kad je krv gušća, sporije teče, što povećava rizik od stvaranja ugruška, objašnjava dr. Alfonso H. Waller s Medicinskog fakulteta Rutgers. Važno je napomenuti: voda neće direktno spriječiti stvaranje ugruška, ali značajno pomaže u smanjenju rizika – osobito kod osoba s postojećim rizičnim stanjima.

Osim dobre hidratacije, liječnici savjetuju i sljedeće:

Redovito kretanje – osobito ako dugo sjedite ili putujete

Kontrola kroničnih bolesti, poput visokog tlaka, pretilosti ili bolesti srca

Izbjegavanje pušenja i prekomjerne konzumacije alkohola

Nošenje kompresijskih čarapa kod problema s cirkulacijom

“Blaga, kronična dehidracija je često zanemaren, ali čest uzrok krvnih ugrušaka,” zaključuje dr. Weinberg. Dakle, sljedeći put kad posegnete za kavom, sjetite se: prvo voda, pa kofein. Vaš krvožilni sustav će vam biti zahvalan.