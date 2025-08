Tihi ubojica: Ovaj simptom srčanog udara većina ljudi potpuno ignorira!

Bolesti srca i dalje su jedan najčešći uzrok smrti u svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava da je više od 80% smrtnih slučajeva povezanih s KVB-om uzrokovano srčanim i moždanim udarima, pri čemu trećina tih smrti pogađa ljude mlađe od 70 godina. Upravo zbog toga pravovremeno prepoznavanje simptoma – uključujući i one najtiše, često zanemarene znakove – igra ključnu ulogu u spašavanju života, piše Best Life.

Prema podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), oko 50% ljudi ima barem jedan od tri ključna faktora rizika za razvoj bolesti srca:

Visoki krvni tlak

Povišeni kolesterol

Pušenje

No, to nije sve. Dodatni rizik dolazi i od dijabetesa, sjedilačkog načina života, loše prehrane, pretilosti, kao i genetskih predispozicija te starije dobi. “Iako neke stvari poput godina ili genetike ne možemo promijeniti, puno toga ipak jest u našoj moći”, poručuju iz CDC-a. Zdrava prehrana, redovita tjelovježba, prestanak pušenja i kontrola kroničnih bolesti poput dijabetesa i hipertenzije mogu značajno smanjiti rizik.

Istraživači sa Sveučilišta u Teksasu u Arlingtonu nedavno su objavili studiju s jasnom porukom: srčani udari u stvarnom životu često nemaju veze s dramatičnim prikazima iz filmova. “Ljudi često očekuju nagli, oštri bol u prsima i gubitak svijesti. No stvarnost je drugačija – simptomi mogu biti složeni, suptilni, pa čak i zbunjujući,”, navodi profesorica Ann Eckhardt, stručnjakinja za sestrinstvo i suautorica studije.

Kako kaže, mnogi pacijenti ne osjete 'bol' u klasičnom smislu, već opisuju stanje poput:

Nelagode u prsima

Pritiska

Stezanja

Neodređenog osjećaja da nešto nije u redu

Dr. Richard Wright, kardiolog iz Kalifornije, potvrđuje ove tvrdnje i dodaje da bol nije uvijek prisutna. Najčešće, ljudi opisuju osjećaj “kao da im netko sjedi na prsima” ili da je cijeli gornji dio tijela pod težinom. Simptomi se mogu javiti i na drugim dijelovima tijela:

Lijeva ruka ili rame

Vrat i donja čeljust

Grlo

Leđa

Ova nelagoda može trajati nekoliko minuta, nestati pa se ponovno vratiti. Upravo zato mnogi ne pomisle odmah na srce. Osim osjećaja pritiska u prsima, srčani udar može uključivati i niz nespecifičnih simptoma:

Kratkoća daha

Hladan znoj

Mučnina ili žgaravica

Podrigivanje i probavne smetnje

Opći osjećaj slabosti i nelagode

Ovi simptomi su posebno česti kod starijih osoba, pogotovo žena. Budući da žene obično dožive srčani udar deset godina kasnije nego muškarci, njihovi simptomi su često još suptilniji. “Nerijetko starije žene misle da su samo 'nešto krivo pojele' ili da imaju virozu, i propuštaju kritične sate”, upozorava dr. Wright.

Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma – ne pokušavajte sami procijeniti je li riječ o srčanom udaru. “Nažalost, simptomi često nisu dovoljni za točnu procjenu. Potrebne su pretrage poput EKG-a, laboratorijskih nalaza ili slikovne dijagnostike, a sve to dostupno je isključivo u medicinskoj ustanovi”, ističe dr. Wright.

Njegova poruka je jasna: Ako sumnjate na srčani udar – odmah nazovite hitnu pomoć ili potražite liječničku pomoć. Brzom reakcijom možete spasiti vlastiti život ili život voljene osobe.

