Najbolji liječnici otkrivaju svoje tajne: Evo kako ostaju zdravi i što prvo učine kad se razbole
Iako ne postoji čarobni lijek koji nas potpuno štiti od bolesti, određene namirnice mogu značajno ojačati naš imunološki sustav i pomoći tijelu da se bolje bori protiv infekcija. Uključivanjem određenih stvari u svakodnevnu rutinu moguće je smanjiti rizik od razbolijevanja i potaknuti opće zdravlje. Stručnjaci su istaknuli da raznolika i uravnotežena prehrana često predstavlja prvi korak prema jačanju otpornosti organizma.
Zdravstvena novinarka Liz Moody ispitala je neke od vodećih svjetskih liječnika što rade kada se razbole i kako izbjegavaju bolesti. Ispitala je vodeće liječnike iz cijelog svijeta da bi otkrila njihove najbolje savjete i smatra da se gotovo svaki od njih složio oko jedne određene metode za ubrzavanje oporavka, piše Mirror. "Evo što rade kada se razbole i kako uopće sprječavaju bolest", rekla je Moody.
Češnjak: Mnogi liječnici koriste češnjak kada osjećaju da bi se mogli razboljeti ili su aktivno bolesni. No, objasnili su da ga trebate nasjeckati ili naribati i ostaviti da odstoji barem 10 minuta da bi se aktivirao njegov alicin, koji je terapeutski spoj, a zatim ga trebate jesti sirovog. Jedan liječnik svoj jednostavno nasjecka, ostavi da odstoji, a zatim ga proguta kao tabletu, dok ga drugi nariba u mlaku juhu.
Zdravlje crijeva: Jedan je liječnik objasnio da je crijevni mikrobiom prvi sloj imunološkog sustava, a crijevna barijera drugi. Dakle, ako imate narušen mikrobiom ili crijevnu barijeru, imat ćete narušeno imunološko zdravlje. Rekao je da je najveća prilika za transformaciju vašeg imunološkog sustava jesti više vlakana, a posebno vlakana koja proizvode butirat, koje je nazvao najmoćnijim alatom za popravak i obnovu crijevne barijere. To znači dodavanje inulina, poput češnjaka ili šparoga, i otpornih škrobova, poput kuhanih i ohlađenih ugljikohidrata, u vašu prehranu.
Šetnja rano ujutro: Prošetajte 15 minuta odmah ujutro. Gotovo svi stručnjaci istaknuli su važnost sna za naše imunološko zdravlje, ali jedan je gastroenterolog istaknuo još nešto. San pomaže u obnavljanju našeg mikrobioma, a jutarnje svjetlo zapravo pojačava melatonin, što je dobro za mikrobiom i crijevnu barijeru.
Vitamin D: Jeste li znali da kada osoba ima nezdrav crijevni mikrobiom, tada razina vitamina D zapravo pada? I to je bez obzira na to koliko svjetla većina nas uopće dobije. Mnogi liječnici uzimaju više vitamina D nego što je naznačeno kao dnevna doza na većini bočica.
Stres: Nekoliko liječnika spomenulo je da su naše visoke razine stresa jedna od najvećih stvari koje negativno utječu na naš imunološki sustav. Dvije najčešće citirane prakse ublažavanja stresa su: kombinacija prirode i vježbanja poput hodanja i bavljenja sportom te boravak u blizini ljudi koji nam daju osjećaj sigurnosti i ljubavi, što pojačava oksitocin i gradi otpornost na stres.
Đumbir: Gotovo svaki liječnik spomenuo je svježi đumbir kao vrhunski lijek. "Već više od 40 godina moj prvi izbor kod prvih simptoma je ribanje svježeg đumbira, cijeđenje soka u šalicu, prelijevanje kipućom vodom i dodavanje par žličica miso paste", rekao je jedan liječnik. Miso je također fermentirana namirnica, a fermentirani proizvodi su visoko preporučeni od strane vodećih gastroenterologa za jačanje našeg imuniteta.