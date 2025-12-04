Naši Portali
veće su nego što mislite

Stručnjak upozorava: 'Evo kakve posljedice pušenje ostavlja na vaš seksualni život'

Što pušenje radi vašem seksualnom životu — i što se dogodi kad zauvijek prestanete?

Iako se o štetnosti pušenja često govori u kontekstu zdravlja pluća i srca, stručnjaci sada sve glasnije upozoravaju na njegov utjecaj na — seksualni život. A posljedice su, tvrde, puno izraženije nego što većina misli. Iz NiQuitina UK objašnjavaju da cigarete imaju snažan utjecaj na seksualnu želju, prenosi UNILAD

Mnogi posežu za cigaretom kako bi “smanjili stres”, ali znanstvena istraživanja pokazuju upravo suprotno: “Pušenje zapravo povećava osjećaje tjeskobe i napetosti. A stres je jedan od najvećih uzročnika pada libida”, navode stručnjaci. Pušenje utječe i na hormonalnu ravnotežu — testosteron i estrogen, ključne hormone za seksualnu želju, čini manjima i manje stabilnima.

Nikotin sužava krvne žile i smanjuje protok krvi. Rezultat? Slabija erekcija kod muškaraca i manja osjetljivost te izazov postizanja orgazma kod žena. No dobra vijest je da prestanak pušenja doslovno može preokrenuti situaciju. Muškarci često primijete snažnije, stabilnije erekcije, a žene intenzivnije orgazme i lakše uzbuđenje — ponekad već nekoliko tjedana nakon prestanka.

U velikoj studiji iz 2022. istraživači su analizirali 6754 muškarca u dobi od 50 do 75 godina — nepušače, bivše i trenutne pušače. Rezultati su bili vrlo jasni. Trenutni pušači imali su najveću stopu niskog libida i erektilne disfunkcije. Bivši pušači imali su značajno bolji libido u odnosu na one koji i dalje puše. Pušenje je općenito bilo povezano s lošijim seksualnim zdravljem.

Zaključak istraživača: “Bivši pušači imali su bolju erektilnu funkciju i libido od sadašnjih pušača”.  Dakle — šteta nije trajna, a prestanak donosi vrlo brze rezultate. Britanski NHS potvrđuje benefite i za muškarce i za žene:

  • poboljšan protok krvi → bolja osjetljivost
  • snažnije erekcije kod muškaraca
  • intenzivniji orgazmi kod žena
  • lakše postizanje uzbuđenja
  • nepušači su tri puta privlačniji potencijalnim partnerima od pušača

Drugim riječima: prestanak pušenja nije samo zdravstveno, već i vrlo konkretno — seksualno i romantično poboljšanje.

