Otvorene prijave za SkillUp: program za poduzetnike koji žele konkretna rješenja za poslovni rast

Kako donositi bolje poslovne odluke, brže rasti i iskoristiti prilike koje donosi umjetna inteligencija? Kako s ograničenim budžetima izvući maksimum iz marketinga i brendiranja te pritom postati bolji lider?

Konkretne odgovore i rješenja donosi SkillUp program ekskluzivna poslovna edukacija namijenjena direktorima malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj koja je pokrenuta 2025. godine. Do sad je edukaciju završilo više od 150 direktora koji su tijekom programa dobili teorijska i praktična znanja te priliku za umrežavanje s poduzetnicima na sličnom nivou.

Poslovni izazovi i rješenja

Početak nove generacije polaznika programa predviđen je za 1. lipnja i traje sve do 7. srpnja te uključuje radni retreat uživo koji će se održati u Trakošćanu od 10. do 12. lipnja. Sudionici programa trebaju tjedno izdvojiti oko 3 sata za online predavanja.

Ovaj hibridni program kombinira masterclassove, radionice i individualna savjetovanja s vodećim domaćim i inozemnim ekspertima poput Davora Brukete (Bruketa&Žinić&Grey), Namika Hrle (IBM Fellow), Mirele Alpeze (CEPOR) i Tomer Simona (Microsoft), a programu se ovaj put pridružuju i stručnjaci za AI iz tvrtke Infinum.

Program je fokusiran na konkretne poslovne izazove s naglaskom na rješenja koja se mogu odmah primijeniti.

Kakva su iskustva polaznika…

“SkillUp program je bio fenomenalan. Puno smo naučili, a rekao bih da je najveći benefit bio networking, povezali smo se s jako puno direktora iz raznih industrija, čuli da nismo uvijek sami u problemima nego da svi imamo neke slične izazove”, rekao je Domagoj Ostović, direktor i osnivač tvrtke Lloyds digital iz Labina koji je bio polaznik druge grupe SkillUp programa.

Polaznici koji uspješno završe SkillUp program imaju mogućnost biti odabrani za iduću fazu podrške, tzv. SkillUp Club. Riječ je o ekskluzivnoj zajednici lidera koji dobivaju na raspolaganje konzultantske “kredite” u vrijednosti od 12.000 eura za personaliziranu podršku iz marketinga, umjetne inteligencije ili strateške komunikacije, napredne mjesečne masterclassove te priliku za međunarodno umrežavanje na višednevnim susretima uživo.

“Preporučila bih SkillUp program mladim poduzetnicima, novim poduzetnicima, apsolutno svima. Dobili smo priliku puno toga naučiti u vrlo kratkom vremenu, povezati se s kolegama iz struke u Hrvatskoj i šire te sklopiti suradnje koje mogu doprinijeti poslovanju”, rekla je Tamara Topalović, glavna operativna direktorica tvrtke Soria Natural koja je bila polaznica prve grupe Skillup programa.

SkillUp

Tko se može prijaviti?

Na SkillUp program mogu se prijaviti izvršni direktori hrvatskih tvrtki koje:

zapošljavaju između 10 i 250 zaposlenika,

ostvaruju minimalni godišnji promet od 500.000 eura,

posluju duže od tri godine.

Broj polaznika je ograničen, a prijave traju do 5. svibnja putem linka: https://skillup.mingo.gov.hr/hr

SkillUp program je pokrenulo Ministarstvo gospodarstva, uz podršku Međunarodne financijske organizacije (IFC) i financijsku potporu Europske unije iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO).



Pratite nas…

LinkedIn stranica SkillUp programa: https://www.linkedin.com/company/skillup-program

Društvene mreže Ministarstva gospodarstva:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61574910730409



LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ministarstvo-gospodarstva/