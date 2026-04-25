Liječnik ga je uvjeravao da nije rak, a onda mu amputirao 10 cm penisa: 'Ovo je znak koji sam predugo ignorirao'

Steven 'Stumpy' Hamill otvoreno je progovorio o svojoj noćnoj mori s rakom penisa, unatoč tome što su mu liječnici u početku govorili da to "ne može biti rak". Sedam godina nakon dijagnoze, zbog koje mu je amputirano deset centimetara penisa, Hamill je danas ponosni otac. Ipak, to ga nije spriječilo da nastavi širiti svijest o ovom teškom zdravstvenom stanju, a tijekom gostovanja u emisiji "This Morning" detaljno je opisao trenutak kada je prvi put primijetio da nešto nije u redu.

Hamill je otkrio kako je tijekom prvog jutarnjeg odlaska na toalet primijetio da mu je penis "jako natečen". "Kao 26-godišnjaku, to mi je bilo jako... Hm, što je ovo? Napravio sam ono što bi svaki muškarac vjerojatno učinio - ignorirao sam to, nadao se da će proći samo od sebe i da ćemo vidjeti što će se dogoditi. A onda je krenulo krvarenje", ispričao je. I nije se radilo o običnom krvarenju. Ubrzo nakon što je izašao iz kupaonice, dok si je u kuhinji pripremao čaj, osjetio je "nešto mokro". Krv je bila posvuda po kuhinjskim ormarićima, podu i njegovim stopalima. Povikao je partnerici, koja je odmah dotrčala.

"Tada sam pomislio: 'Znaš što? Moram otići ovo provjeriti'. U svojoj glavi u tom trenutku nisam ni znao da rak penisa postoji, pa sam bio zbunjen, nisam znao što se događa, ali znao sam da nešto nije u redu. To je bio veliki poziv na buđenje koji me natjerao da konačno odem liječniku", nastavio je Hamill. Rak penisa je rijedak, ali ozbiljan maligni tumor koji se u Hrvatskoj najčešće javlja kod starijih muškaraca, često kao karcinom pločastih stanica.

Nažalost, ni odlazak liječniku nije odmah donio rješenje. Liječnik je u početku smatrao da se radi o balanitisu, upali glavića penisa, te je Hamilla poslao kući sa steroidnom kremom. Prema smjernicama, balanitis je stanje u kojem je glava penisa natečena i bolna, i iako obično nije ozbiljno, važno je utvrditi uzrok. "Dva tjedna sam neprestano nanosio steroidnu kremu i nije bilo nikakve promjene. Vratio sam se liječniku, a on je i dalje tvrdio da je definitivno balanitis. Ali do tada sam već bio u tolikoj boli da se činilo kao da mi netko zabija iglu u vrh penisa. Jedini trenuci bez boli bili su u kupaonici ili dok bih se od bolova ljuljao na podu. Nakon toga, počeo se širiti i neugodan miris."

Opisujući miris "kao smrt", objasnio je da ga je "pratio posvuda" te da je "bio užasan i drugi su ga ljudi mogli osjetiti". Hamill, kojemu su prijatelji zbog amputacije dali nadimak 'Stumpy' (kratak i debeo), dodao je: "Imao sam sve znakove i simptome raka penisa, s čime se i liječnik složio, ali je rekao da to 'ne može biti rak' jer sam imao samo 26 godina." Bili su u krivu. Tek kada se probudio u lokvi krvi u automobilu svojeg brata, liječnici su ga shvatili ozbiljno. Kako prenosi LADbible, Hamill je prebačen u specijaliziranu jedinicu u Manchesteru, gdje je podvrgnut obrezivanju prije nego što mu je uklonjeno deset centimetara penisa. Nevjerojatno, samo tri godine kasnije, Hamill je postao otac.

Na koje simptome muškarci moraju obratiti pozornost?

Stručnjaci upozoravaju da se većina slučajeva ove bolesti javlja na koži koja prekriva penis (kožici) ili na glaviću penisa. Najčešći simptomi raka penisa uključuju izraslinu, kvržicu ili ranu koja ne zacjeljuje unutar četiri tjedna, osip, krvarenje ili iscjedak neugodnog mirisa. Također, simptom može biti i poteškoća s povlačenjem kožice, poznata kao fimoza, pogotovo ako se pojavila nedavno, kao i neobjašnjive promjene u boji kože. Ostali znakovi na koje treba obratiti pažnju su kvržica u preponama, stalan umor, bol u trbuhu i gubitak težine bez očitog razloga.

Iako je priča Stevena Hamilla zastrašujuća, važno je naglasiti da je rak penisa izlječiv u više od 90 posto slučajeva ako se otkrije u ranoj fazi. Liječenje je tada često manje invazivno i može očuvati organ. Međutim, u uznapredovalim slučajevima stope preživljavanja drastično padaju. Među glavnim faktorima rizika za razvoj ove bolesti su infekcija HPV-om, loša higijena, posebno kod neobrezanih muškaraca, fimoza, pušenje i starija životna dob. Kampanje poput "Movembera" pomažu u razbijanju stigme i potiču muškarce na redovite preglede i otvoreni razgovor o zdravstvenim problemima. Svaka neuobičajena promjena zahtijeva liječničku pomoć, jer je odgađanje pregleda zbog srama ili straha najveći rizik.