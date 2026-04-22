Gastroenterolog otkriva: 'Evo što jedem svaki dan kako bih smanjio rizik od raka debelog crijeva'

Iako zvuči alarmantno, dr. Partha Nandy smatra da je prehrana jedan od glavnih krivaca za zabrinjavajući porast broja oboljelih od raka debelog crijeva. Kao društvo, a posebno mlađe generacije, unosimo ogromne količine ultraprerađene hrane koja se proizvodi u tvornicama, sadrži malo vlakana i obiluje šećerom. Takva prehrana, upozorava dr. Nandy, ozbiljno narušava crijevni mikrobiom - zajednicu bilijuna bakterija, virusa i gljivica koje nastanjuju naša crijeva. Iako sama pomisao na njih može zvučati neugodno, raznolik i zdrav mikrobiom temelj je cjelokupnog zdravlja. Kada se ta osjetljiva ravnoteža poremeti, stvara se okruženje pogodno za razvoj brojnih bolesti, uključujući i rak, prenosi Parade.

Rak je, u svojoj suštini, prekomjerni rast tkiva u tijelu, a ako je naš imunosni sustav jak, može pomoći u zaštiti od takvih abnormalnosti. Međutim, ako je obrambeni sustav oslabljen zbog loše prehrane i narušenog zdravlja crijeva, njegova učinkovitost opada. Dr. Nandy naglašava ključnu činjenicu koju mnogi zanemaruju: najveći dio našeg imunosnog sustava nalazi se upravo u crijevima. Stoga, održavanje zdravlja probavnog sustava nije važno samo za dobru probavu, već i za snažan imunitet koji nas štiti od najtežih bolesti. Srećom, promjenom onoga što stavljamo na tanjur možemo značajno utjecati na zdravlje crijeva, a time i na smanjenje rizika od raka.

Kako bi održao svoj mikrobiom u optimalnom stanju, dr. Nandy se fokusira na cjelovite namirnice umjesto na ultraprerađene proizvode. Njegova se prehrana temelji na vlaknima iz voća, povrća, cjelovitih žitarica i biljnih proteina. Posebno mjesto u njegovoj prehrani zauzima fermentirana hrana poput jogurta, kefira, kimchija ili kiselog kupusa, jer ona potiče rast dobrih bakterija. Trudi se, kako kaže, fermentirane namirnice uključiti u svaki obrok. Smatra da je najveći neprijatelj zdravlja pepperoni pizza, koju naziva "atomskom bombom za mikrobiom" zbog kombinacije loših masti, prerađenih ugljikohidrata i konzervansa. Svoju filozofiju sažima u pravilu 80/20, dopuštajući si povremene iznimke, jer potpuna restrikcija često vodi do neuspjeha.

Uz prehranu, dr. Nandy ističe i dva druga ključna stupa zdravlja crijeva: hidrataciju i san. Svaki dan započinje s otprilike litrom vode i nastavlja se hidratizirati tijekom dana jer voda pomaže probavi i sprječava zatvor. San naziva "hranom za mozak" i imunosni sustav, preporučujući najmanje sedam sati noćnog odmora kako bi se tijelo adekvatno oporavilo. Na temelju tih principa, osmislio je svoju dnevnu rutinu prehrane koja je jednostavna, održiva i usmjerena na prevenciju.

Dan započinje doručkom koji hrani dobre bakterije u crijevima. Njegov odabir je najčešće jogurt s voćem. Jogurt, kao izvrstan izvor probiotika, osigurava korisne mikroorganizme, dok voće daje prirodnu slatkoću i, što je najvažnije, ključna vlakna. Dr. Nandy naglašava važnost raznolikosti pa tako često mijenja voće, koristeći na primjer borovnice, ananas ili jagode, kako bi unio što širi spektar hranjivih tvari i antioksidansa. Istraživanja su pokazala da redovita konzumacija jogurta može biti povezana s nižim rizikom od razvoja određenih vrsta polipa koji prethode raku debelog crijeva.

Za dr. Nandija, ručak je najveći i najvažniji obrok u danu. Jede ga polako, ponekad i tijekom nekoliko sati, kako bi tijelu osigurao stabilan izvor energije za ostatak dana. Njegov tipičan ručak je velika, bogata salata s raznolikim sastojcima poput slanutka za vlakna i biljne proteine, kuhanih jaja, lososa bogatog omega-3 masnim kiselinama koje smanjuju upale te kvinoje kao izvora složenih ugljikohidrata. Ovakav zasitan i nutritivno bogat obrok pomaže mu izbjeći nezdrave grickalice i padove energije poslijepodne.

Večera je, u skladu s njegovom filozofijom, jednostavan i lagan obrok baziran na povrću, s ciljem da se tijelo oporavi i smanji upale prije spavanja. Često priprema povrće poput brokule ili cvjetače, koje su bogate vlaknima i spojevima koji podržavaju zdravlje crijeva, a uz to dodaje izvor proteina kao što su piletina, riba ili biljne alternative poput leće. U pripremi večere redovito koristi začine s dokazanim protuupalnim svojstvima, poput kurkume, kima i đumbira, koji ne samo da obogaćuju okus jela, već aktivno doprinose smanjenju sistemske upale koja je u korijenu mnogih kroničnih bolesti. Strogo izbjegava gazirana pića i alkohol, svjestan njihovog negativnog utjecaja na osjetljivu sluznicu crijeva i mikrobiom.