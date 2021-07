Mladić ispričao životnu priču: ‘Saznao sam da mi je starija ‘sestra’ zapravo biološka majka’

Sham Griffs, mladić iz New Yorka, samoinicijativno je odlučio podijeliti priču o svom životu na TikToku. Objavio je video s naslovom Kako sam saznao da je moja starija sestra moja mama, i nije dugo trebalo da tisuće ljudi klikne i pogleda objavu.



Kako priča, odrastao je uz stariju sestru, a uvijek je imao specijalnu povezanost s njom. Bili su najbolji prijatelji, uvijek je bila tu za njega, a on je u njoj vidio majčinsku zaštitu jer je bila dosta starija - više nego u ženi za koju je mislio da mu je majka, prenosi LADbible.



Shama nije varala intuicija - djevojka za koju je mislio da mu je starija sestra, zapravo je bila njegova biološka mama koja je ostala trudna kao tinejdžerica. Njezina majka, a njegova baka, rekla je da će preuzeti skrbništvo i odgovornost, a istinu će mu reći kada bude dovoljno velik da sve razumije.

Pogledajte video:

Godine su prolazile, Sham je napunio 18 godina, pa 19, 20... No i dalje nije znao pravu istinu - sve do 21. rođendana kada mu je obitelj priznala tko mu je zapravo mama.



Kako kaže, saznanje istine nije promijenilo njegov odnos s obitelji, naprotiv, s majkom je postao još bliži. "To je život, takve stvari se događaju. Bio sam u šoku, ali ništa se nije promijenilo na gore, čak smo sada i bliži. Ona će uvijek biti moja najbolja prijateljica", rekao je iskreno.

