Mladi otac obolio od bolesti koja najčešće pogađa stare ljude: 'Još uvijek sam u šoku'

Suočavanje s teškom bolešću nikome ne pada lako, pogotovo kad se ona otkrije kod mlađih osoba. Potvrđuje to i priča mladog oca kojem je u ranoj dobi dijagnosticirana demencija. On se, govoreći na društvenim mrežama o svome stanju, potpuno slomio. Prije 10 mjeseci, 41-godišnji Fraser doživio je šok kada je saznao da mu život više nikada neće biti isti nakon što mu je dijagnosticiran rani stadij Alzheimerove bolesti, piše UNILAD.

Liječnička dijagnoza ga je šokirala, no priznao je kako je simptome primijetio još nekoliko godina ranije, dok je bio u tridesetima. U siječnju je na svom YouTube kanalu Younger Onset Dementia objavio potresan video. 'Dijagnozu sam dobio prije osam mjeseci, a mislim da su moji simptomi počeli otprilike dvije do dvije i pol godine prije toga. Smiješno je jer se uopće ne sjećam koji su bili moji početni simptomi – jedino čega se sjećam su ozbiljni problemi s pamćenjem', ispričao je Fraser. Prisjetio se kako je jednom sjeo pogledati film, na što su mu ukućani rekli da je taj film gledao prije mjesec dana.



Ipak je, kaže, odgledao cijeli film i kraj mu je bio potpuno iznenađenje. 'Nisam se uopće sjećao da sam ga već gledao, a u to vrijeme ionako nisam često gledao filmove. To me zaista zabrinulo', priznao je. Fraser je otkrio da je s vremenom počeo zaboravljati stvari koje su mu drugi govorili o svojim životima. Jednom je čak panično tražio svoju kćer po gradu, iako mu je rekla da ide u kino. Zbog toga sada ima dogovor sa svojim kćerima – svaki put kada nekamo idu, pošalju mu poruku kako bi mogao provjeriti ako zaboravi.

No, primijetio je nešto tužno o svom zdravlju... i pogodilo ga je poput tone cigli. Objavio je još jedan video u kojem je podijelio nešto što mu se dogodilo dan ranije, ali nije shvatio značenje toga sve do sljedećeg jutra. 'Jučer sam nakon posla snimio video. Bio sam bistre glave, razmišljao sam dublje nego inače i osjećao sam se slobodno i euforično. Tek jutros sam shvatio da se nisam tako osjećao već otprilike pet tjedana', ispričao je. U tom trenutku, Fraser je počeo gutati knedlu u grlu, boreći se da objasni što to znači. 'Shvatio sam da je to poput glazbe koja svira u pozadini i postupno postaje sve glasnija i glasnija. Ali, tako polako da ne primjećujete povećanje glasnoće. A onda, kada dosegne maksimum, pomislite - ah, pa to je to? Ali, ako bi netko drugi, tko nije prošao taj postupni rast, odjednom čuo taj maksimum, rekao bi - Whoa, to je preglasno! I sada tek shvaćam da se to događa meni', dodao je.

Priznao je kako mu se čini da postaje 'sve lošiji'. Još uvijek funkcionira u svakodnevnom životu, ali kaže kako to postaje vrlo teško i iscrpljujuće. 'Imam osjećaj kao da stalno imam glavobolju, sve mi je naporno. Shvatio sam sada da...', rekao je te zastao jer u tom trenutku nije mogao dovršiti rečenicu, slomljen u suzama, pa je u videu objavio tekst kako bi objasnio što je htio reći. 'Moje normalno više nije ono što je nekada bilo. Iako sam primijetio pad, mislim da sam propao više nego što sam mislio. Moje kognitivne rezerve preuzimaju sve veći teret. Zato mi život postaje iscrpljujuć. To me jednostavno šokiralo, to je sve', zaključio je Fraser.

