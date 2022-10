Mladenka bijesna jer vjenčanica ne izgleda kao ona koju je naručila, a trgovina kaže da je - ista

Svaka mladenka želi na svoje poseban dan izgledati savršeno i imati vjenčanicu u kojoj se osjećaju predivno. No, to nije uvijek slučaj za sve mladenke i to je dobro naučila jedna žena kada je svoju vjenčanicu dobila u pošti, kako piše Mirror.

Žena je podijelila svoj šok nakon što se požalila prodavaonici vjenčanica da njezina vjenčanica ne sliči onoj koju je kupila, samo da bi joj rekli da je to ista haljina. Ipak, ono što zvuči kao mladenkina noćna mora zapravo je bila urnebesna nesreća, kako je dalje objasnila.

Buduća mladenka je isprva bila šokirana i ljuta nakon što je isprobala vjenčanicu i kontaktirala je trgovinu u kojoj ju je kupila, tražeći povrat novca. Naime, umjesto uske haljine koju je tražila, vjerovala je da je dobila mnogo širu haljinu, bez nekoliko prekrasnih ukrasa kao kod one koju je isprobala u trgovini.

No ispostavilo se da je trgovina poslala ispravnu haljinu, a mladenka je bila ta koja je pogriješila, zbog čega joj je bilo neugodno kad je saznala. Srećom, vidjela je smiješnu stranu jer je saznala da je haljinu – obukla naopako.

Otkrivajući zabunu i neugodan razgovor koji je uslijedio, u objavi na Facebooku, napisala je: "Prije dva tjedna stigla mi je vjenčanica. Bila sam jako uzrujana zbog njenog izgleda i poslala sam ljutiti e-mail tvrtki želeći je vratiti. Fotografirala sam se u haljini rekavši im da ne izgleda nimalo poput onoga što sam naručila. Pa, danas sam primila ovaj odgovor od tvrtke: ‘Obukli ste je naopako. Molim vas da je okrenete i obučete na ispravan način.’ Tko je znao da šalju vjenčanice naopako? Haljina je zapravo bila prekrasna.”

I nije bila jedina kojoj je ta interakcija bila vrlo zabavna, kao što pokazuju komentari na njezinu objavu.

"Umirem od želje da vidim haljinu na pravoj strani”, komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: “Hvala ti na ovome! Stvarno sam se dobro nasmijala, trebalo mi je to.”

