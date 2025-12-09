Zaboravite na ovu metodu odmrzavanja stakla na autu: Može uzrokovati veliku štetu

Zaleđeni vjetrobranski prozor jedna je od najčešćih zimskih muka za vozače. Jutra su hladna, vrijeme je ograničeno, a struganje leda često postane neočekivani trening prije posla. Kada se temperature spuste ispod nule, tada čak i najbolji automobili mogu završiti s debelim slojem leda koji smanjuje vidljivost i čini vožnju opasnom. Ipak, postoje jednostavne stvari koje možete učiniti da biste to spriječili.

No, internetom kruže viralni trendovi koji pokazuju ljudima kako brzo odmrznuti stakla na automobilu, a zapravo biste mogli uzrokovati mnogo štete svom vozilu. Tema se prethodno pojavila na TikToku kada je Extreme Clean Services podijelio video upozorenja. "Nemojte bacati vruću vodu preko zaleđenog vjetrobranskog stakla. Može puknuti", objasnili su u videu. Umjesto toga, noć prije preko njega prebacite stari ručnik da biste uštedjeli dragocjeno vrijeme na odmrzavanju ujutro, piše Daily Express. I Kraljevski automobilski klub (RAC) je rekao da je loša ideja polijevanje zamrznutog stakla vrućom vodom. "Nemojte prelijevati kipuću vodu preko prozora u pokušaju da otopite led. Toplinski šok, prelazak s temperature ispod nule na gotovo 100 stupnjeva Celzija u nekoliko sekundi, može napuknuti prozor, što dovodi do skupog računa", upozorili su stručnjaci.

Savjetovali su da planirate da biste uštedjeli vrijeme ujutro tako što ćete noć prije staviti navlaku za vjetrobransko staklo. "Preporučujemo da odvojite oko 10 minuta da temeljito očistite vjetrobransko staklo s pomoću strugača i odmrzivača ako je potrebno", rekli su. Dodali su i da je važno imati bocu odmrzivača u automobilu, a također biste trebali paziti da ostali prozori, retrovizori, pa čak i svjetla budu bez leda jer ništa ne bi trebalo ograničavati vašu vidljivost.

Da biste pokušali spriječiti zamagljivanje unutrašnjosti, trebali biste koristiti grijač, ali počnite s hlađenjem, a zatim postupno povećavajte temperaturu kako se zrak suši. Ako nemate navlaku za vjetrobransko staklo, zapravo možete koristiti predmete poput suhog ručnika. Samo trebate osigurati da nije mokar i da je pričvršćen za vjetrobransko staklo s pomoću brisača.

"Možete zaustaviti smrzavanje vjetrobranskog stakla uz malo planiranja. Ako imate garažu, koristite je zimi jer će spriječiti zaleđivanje vašeg automobila. Ako nemate garažu, parkirajte automobil na prilazu što bliže kući. Toplina iz vašeg doma može pomoći u sprječavanju stvaranja leda. Stavite štit preko vjetrobranskog stakla da biste spriječili zaleđivanje. Komad kartona dobro funkcionira za to", objasnila je Britanska automobilistička organizacija Automobile Association (AA)

Samo zapamtite da je ključno koristiti suhi komad debelog kartona i čvrsto ga pričvrstiti brisačima. Tako ćete spriječiti da se vlaži i smrzne na staklu. Iako je korištenje komercijalne navlake za vjetrobransko staklo često učinkovitija alternativa, drugi materijali mogu poslužiti ako je nemate kod kuće. Samo morate paziti da ne koristite tanke materijale poput novina jer će upiti vlagu i zalediti se na vjetrobransko staklo.