Ova dijeta bolja je za mršavljenje i od mediteranske prehrane - iako uključuje 'nezdravu' hranu

Godinama slavljena kao jedan od najzdravijih načina prehrane, mediteranska dijeta poznata je po blagotvornim učincima na srce, krvne žile i dugovječnost. No novo istraživanje pokazuje da — kada je cilj mršavljenje — čak i prehrana koja uključuje neke “nezdrave” biljne namirnice može biti učinkovitija, prenosi New York Post.

U studiji je sudjelovalo 62 odraslih osoba s prekomjernom težinom. Tijekom 16 tjedana polovica sudionika slijedila je mediteransku prehranu bogatu povrćem, ribom, mahunarkama i maslinovim uljem, dok je druga polovica bila na veganskoj prehrani s niskim udjelom masti — uglavnom voću, povrću, cjelovitim žitaricama i grahu. Nakon kratke pauze, sudionici su zamijenili dijete i slijedili onu drugu sljedeća 4 mjeseca.

Rezultat? Veganska prehrana nadmašila je mediteransku kada je riječ o mršavljenju — i to uvjerljivo. Osim većeg gubitka kilograma, veganska dijeta dovela je i do boljih rezultata u regulaciji šećera u krvi, osjetljivosti na inzulin, kolesterolu i ukupnom sastavu tijela.

Istraživači su analizirali prehrambene navike sudionika koristeći indeks biljne prehrane (PDI) koji razlikuje “zdravu” biljnu hranu (povrće, cjelovite žitarice, orašasti plodovi, mahunarke…) i “nezdravu” biljnu hranu (sokovi, rafinirane žitarice, slatkiši, prženi krumpir…).

Otkrili su sljedeće: Sudionici na veganskoj dijeti značajno su povećali unos biljne hrane, čak i kad je uključivala “nezdravije” opcije. Na mediteranskoj prehrani ukupni rezultati gotovo se nisu mijenjali. Unatoč tome što su na veganskoj dijeti jeli više rafiniranih žitarica i krumpira, sudionici su ipak gubili više kilograma.

Što stoji iza ovih rezultata?

Hrana biljnog podrijetla ima puno vlakana i nisku gustoću energije, što znači da se mogu jesti veće porcije bez prejedanja kalorijama.

Veganska prehrana prirodno smanjuje unos životinjskih proizvoda i masnoća.

Mnogi biljni obroci potiču lučenje GLP-1 hormona — istog onog na kojem se temelje popularni lijekovi za mršavljenje poput Ozempica i Wegovyja. On usporava probavu i pojačava osjećaj sitosti.

Što to znači za prosječnog čovjeka?

S obzirom na to da gotovo dvije trećine odraslih osoba u Hrvatskoj ima prekomjernu težinu, a svako treće dijete (32%) ima prekomjernu tjelesnu masu ili je pretilo, nalazi ove studije posebno su važni. Pokazuju da:

Zamjena životinjskih proizvoda biljnom hranom — čak i ako nije savršeno “čista” — može biti učinkovita strategija za mršavljenje.

Ni mediteranska prehrana nije nepobjediva kad je naglasak na kilogramima.

Ključ je u jednostavnim, lako dostupnim namirnicama koje vas čine sitijima, a ne opterećuju kalorijama.

Kako kaže autorica studije dr. Hana Kahleova: “Čak i uz poneku ‘nezdravu’ biljnu namirnicu, veganska prehrana s niskim udjelom masti bila je bolja za gubitak težine od mediteranske”.

